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Дмитро Баюл: МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти». Про новий...

Дмитро Баюл: МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Про новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 11:12

Дмитро Баюл: МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Про новий...

Пропонуємо до обговорення:
Ключові зміни, які вводяться МСФЗ 9, стосуються нового підходу до оцінки знецінення фінансових інструментів.

Дивися повний текст Дмитро Баюл: МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Про новий підхід.
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Всегда удивлялся людям, которые высказывались, мол все будет сделано "в автомате" или, компьютерная программа сама покажет нам куда идти.
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