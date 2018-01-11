Ключові зміни, які вводяться МСФЗ 9, стосуються нового підходу до оцінки знецінення фінансових інструментів.
Дивися повний текст Дмитро Баюл: МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Про новий підхід.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 11:12
Дмитро Баюл: МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Про новий...
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Дивися повний текст Дмитро Баюл: МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Про новий підхід.
Додано: Пон 22 січ, 2018 11:12
Всегда удивлялся людям, которые высказывались, мол все будет сделано "в автомате" или, компьютерная программа сама покажет нам куда идти.
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