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НБУ має намір до 2018
виходити з інтервенціями на...

НБУ має намір до 2018 виходити з інтервенціями на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 11:58

НБУ має намір до 2018 виходити з інтервенціями на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ході прес-конференції повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Дивися повний текст НБУ має намір до 2018 виходити з інтервенціями на міжбанк з купівлею по $5-10 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 11:59

этот походу еще тупее Гонтаревой
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