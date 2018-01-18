|
|
НБУ має намір до 2018 виходити з інтервенціями на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 січ, 2018 11:58
Пропонуємо до обговорення:
Про це в ході прес-конференції повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій.
Дивися повний текст НБУ має намір до 2018 виходити з інтервенціями на міжбанк з купівлею по $5-10 млн
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79469
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 22 січ, 2018 11:59
этот походу еще тупее Гонтаревой
-
andrey743
-
-
- Повідомлень: 798
- З нами з: 15.02.14
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама