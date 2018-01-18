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Гройсман розповів про
причини падіння гривні

Гройсман розповів про причини падіння гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 12:19

Гройсман розповів про причини падіння гривні

Пропонуємо до обговорення:
Падіння курсу гривні викликане зниженням обсягів експорту у січні поточного року і продовженням виплат за кордон

Дивися повний текст Гройсман розповів про причини падіння гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 12:19

Биткойн (с $20000 до $12000) "дешевеет" (https://news.finance.ua/ru/news/-/418930/bitcoin-za-sutki-podeshevel-do-11-94-tys), а гривна (с 27 до 29) - "падает". Заголовок - это сила. К слову Гройсман в приведенной цитате о падении ничего не говорил.
sergnemo68
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