Падіння курсу гривні викликане зниженням обсягів експорту у січні поточного року і продовженням виплат за кордон
Дивися повний текст Гройсман розповів про причини падіння гривні.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 12:19
Гройсман розповів про причини падіння гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман розповів про причини падіння гривні.
Додано: Пон 22 січ, 2018 12:19
Биткойн (с $20000 до $12000) "дешевеет" (https://news.finance.ua/ru/news/-/418930/bitcoin-za-sutki-podeshevel-do-11-94-tys), а гривна (с 27 до 29) - "падает". Заголовок - это сила. К слову Гройсман в приведенной цитате о падении ничего не говорил.
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