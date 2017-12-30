Білоцерківський завод гумових технічних виробів продали...
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Комплекс зданий и сооружений производственно-складского и административного назначения - 222 374 кв.м. Собственная железнодорожная ветка и депо, Несколько отдельных автомобильных въездов в предприятие. Электрика - система электроснабжения завода кабельные линии, 23 трансформаторные подстанции максимальной мощностью на вводе 64МВт/час
4884707 написав:Комплекс зданий и сооружений производственно-складского и административного назначения - 222 374 кв.м. Собственная железнодорожная ветка и депо, Несколько отдельных автомобильных въездов в предприятие. Электрика - система электроснабжения завода кабельные линии, 23 трансформаторные подстанции максимальной мощностью на вводе 64МВт/час
там только земля стоит в несколько раз дороже, а если порезать завод на металлолом, то сумма получится как минимум в 10 раз больше...
Такого предприятия нет. Обратите внимение на персонал 4 человека. Есть компания Интер-РТИ (www.inter-rti.com.ua), которая действительно имеет трудности - почти не работает пол года. В связи с этим, возникает вопрос, что было продано, некий гос-пакет акций существующего уже много лет предприятия на базе бывшего Белоцерковского завода РТИ? Я не понимаю, но с удовольствием тоже купил бы их за 1.28 млн грн . Вообще, говорят, там только за электроэнергию по Интер-РТИ долг 50 млн грн.
Смотря на кол-во сотрудников (четыре!), похоже, там одну "обёртку" от завода и долги продали. Кстати, вопрос - а что это за сайт http://inter-rti.com.ua/ru/ и почему он сейбя презентует как "Белоцерковский завод резиновых технических изделий" ? И Росава там же колёса свои делает. Совпадение ? Не думаю (с) :)
4884707 написав:Комплекс зданий и сооружений производственно-складского и административного назначения - 222 374 кв.м. Собственная железнодорожная ветка и депо, Несколько отдельных автомобильных въездов в предприятие. Электрика - система электроснабжения завода кабельные линии, 23 трансформаторные подстанции максимальной мощностью на вводе 64МВт/час
там только земля стоит в несколько раз дороже, а если порезать завод на металлолом, то сумма получится как минимум в 10 раз больше...
90% украинской приватизации - это сдача заводов на металлолом
LutsMan http://inter-rti.com.ua/ - реальное предприятие, работающее на базе Белоцерковского з-да РТИ. Сначала их купил киевский "Интер-контакт", связанный с ЖД (завод покупали для пр-ва подрельсовой прокладки прежде всего), затем они перепродали его какому-то индусу-металлоломщику, который, похоже, за последние годы успешно воплотил свои желания принять оборудование в металлолом. Правда, нужно отметить, что за весь период завод РТИ не продал ни одной единицы работоспособного оборудования, равно как и оснастку. Возможно, этому мешала вот как раз та доля государственная, которую сейчас "оформили". Можно пилить! Гос-во дает добро! Вообще, хоть я много и знаю о заводе, но некоторые вещи мне остаются непонятны. Непонятно, что за цифра 1.28 млн грн, так как один резиносмеситель РС-250 весит 64 тонны. И его стоимость б/у восстановленного - 2,5 млн грн. А там этих резиносмесителей да прессов... Предприятие - самый настоящий рай для металлиста. Но самое непонятное - кто этот "тайный" покупатель: http://akzent.zp.ua/v-zaporozhskoj-obla ... m-video-2/ и что он собирается делать с пакетом акций? Схема - мутнейшая.