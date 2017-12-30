Білоцерківський завод гумових технічних виробів продали...

Додано: Пон 22 січ, 2018 16:18

- реальное предприятие, работающее на базе Белоцерковского з-да РТИ. Сначала их купил киевский "Интер-контакт", связанный с ЖД (завод покупали для пр-ва подрельсовой прокладки прежде всего), затем они перепродали его какому-то индусу-металлоломщику, который, похоже, за последние годы успешно воплотил свои желания принять оборудование в металлолом. Правда, нужно отметить, что за весь период завод РТИ не продал ни одной единицы работоспособного оборудования, равно как и оснастку. Возможно, этому мешала вот как раз та доля государственная, которую сейчас "оформили". Можно пилить! Гос-во дает добро! Вообще, хоть я много и знаю о заводе, но некоторые вещи мне остаются непонятны. Непонятно, что за цифра 1.28 млн грн, так как один резиносмеситель РС-250 весит 64 тонны. И его стоимость б/у восстановленного - 2,5 млн грн. А там этих резиносмесителей да прессов... Предприятие - самый настоящий рай для металлиста. Но самое непонятное - кто этот "тайный" покупатель:и что он собирается делать с пакетом акций? Схема - мутнейшая.