RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Білоцерківський завод гумових
технічних виробів продали...

Білоцерківський завод гумових технічних виробів продали...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 12:36

Білоцерківський завод гумових технічних виробів продали...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив в.о. глави Фонду державного майна України Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст Білоцерківський завод гумових технічних виробів продали з 244 спроби - ФДМУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79477
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 12:36

1,28 млн грн. - это смехотворно мало...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3146
З нами з: 06.08.08
Подякував: 154 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 13:34

Возможно продали предприятие с долгами. Если же продали актив (завод) по цене квартиры, тогда продали своим.
LOKY
 
Повідомлень: 705
З нами з: 11.10.11
Подякував: 4 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 14:00

Комплекс зданий и сооружений производственно-складского и административного назначения - 222 374 кв.м. Собственная железнодорожная ветка и депо, Несколько отдельных автомобильных въездов в предприятие. Электрика - система электроснабжения завода кабельные линии, 23 трансформаторные подстанции максимальной мощностью на вводе 64МВт/час
4884707
 
Повідомлень: 20
З нами з: 21.11.13
Подякував: 62 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 14:32

  4884707 написав:Комплекс зданий и сооружений производственно-складского и административного назначения - 222 374 кв.м. Собственная железнодорожная ветка и депо, Несколько отдельных автомобильных въездов в предприятие. Электрика - система электроснабжения завода кабельные линии, 23 трансформаторные подстанции максимальной мощностью на вводе 64МВт/час

там только земля стоит в несколько раз дороже, а если порезать завод на металлолом, то сумма получится как минимум в 10 раз больше...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3146
З нами з: 06.08.08
Подякував: 154 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:10

Такого предприятия нет. Обратите внимение на персонал 4 человека. Есть компания Интер-РТИ (www.inter-rti.com.ua), которая действительно имеет трудности - почти не работает пол года. В связи с этим, возникает вопрос, что было продано, некий гос-пакет акций существующего уже много лет предприятия на базе бывшего Белоцерковского завода РТИ? Я не понимаю, но с удовольствием тоже купил бы их за 1.28 млн грн :). Вообще, говорят, там только за электроэнергию по Интер-РТИ долг 50 млн грн.
sensei
 
Повідомлень: 1071
З нами з: 03.01.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:17

Смотря на кол-во сотрудников (четыре!), похоже, там одну "обёртку" от завода и долги продали. Кстати, вопрос - а что это за сайт http://inter-rti.com.ua/ru/ и почему он сейбя презентует как "Белоцерковский завод резиновых технических изделий" ? И Росава там же колёса свои делает. Совпадение ? Не думаю (с) :)
LutsMan
 
Повідомлень: 383
З нами з: 10.06.08
Подякував: 96 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:23

  Тракторист написав:
  4884707 написав:Комплекс зданий и сооружений производственно-складского и административного назначения - 222 374 кв.м. Собственная железнодорожная ветка и депо, Несколько отдельных автомобильных въездов в предприятие. Электрика - система электроснабжения завода кабельные линии, 23 трансформаторные подстанции максимальной мощностью на вводе 64МВт/час

там только земля стоит в несколько раз дороже, а если порезать завод на металлолом, то сумма получится как минимум в 10 раз больше...

90% украинской приватизации - это сдача заводов на металлолом
cisukr
 
Повідомлень: 1799
З нами з: 01.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 16:14

LutsMan

Росава - соседний завод.
sensei
 
Повідомлень: 1071
З нами з: 03.01.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 16:18

LutsMan
http://inter-rti.com.ua/ - реальное предприятие, работающее на базе Белоцерковского з-да РТИ. Сначала их купил киевский "Интер-контакт", связанный с ЖД (завод покупали для пр-ва подрельсовой прокладки прежде всего), затем они перепродали его какому-то индусу-металлоломщику, который, похоже, за последние годы успешно воплотил свои желания принять оборудование в металлолом. Правда, нужно отметить, что за весь период завод РТИ не продал ни одной единицы работоспособного оборудования, равно как и оснастку. Возможно, этому мешала вот как раз та доля государственная, которую сейчас "оформили". Можно пилить! Гос-во дает добро! Вообще, хоть я много и знаю о заводе, но некоторые вещи мне остаются непонятны. Непонятно, что за цифра 1.28 млн грн, так как один резиносмеситель РС-250 весит 64 тонны. И его стоимость б/у восстановленного - 2,5 млн грн. А там этих резиносмесителей да прессов... Предприятие - самый настоящий рай для металлиста. Но самое непонятное - кто этот "тайный" покупатель: http://akzent.zp.ua/v-zaporozhskoj-obla ... m-video-2/ и что он собирается делать с пакетом акций? Схема - мутнейшая.
sensei
 
Повідомлень: 1071
З нами з: 03.01.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Японії продали тунця за третину мільйона доларів
R2 » П'ят 05 січ, 2018 21:51
1 329
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 січ, 2018 21:51
arheops
Завод Арсенал вирішили продати під забудову 1, 2
R2 » Суб 30 гру, 2017 14:58
11 1100
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 10:13
Igorten
IKEA побудує в Литві меблевий завод вартістю близько 47...
R2 » П'ят 29 гру, 2017 10:59
4 237
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2017 12:43
lapay
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8650)
22.01.2018 18:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.