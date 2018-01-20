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Прем'єр розповів, за якої
умови ціни на газ можуть...

Прем'єр розповів, за якої умови ціни на газ можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 12:41

Прем'єр розповів, за якої умови ціни на газ можуть...

Пропонуємо до обговорення:
Гройсман додав, що популістично це можна зробити у будь-який момент.

Дивися повний текст Прем'єр розповів, за якої умови ціни на газ можуть суттєво знизитися.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 12:41

цена на газ также может быть снижена после смены власти в Украине на более адекватную...
Тракторист
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