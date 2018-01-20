Гройсман додав, що популістично це можна зробити у будь-який момент.
Дивися повний текст Прем'єр розповів, за якої умови ціни на газ можуть суттєво знизитися.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 12:41
Прем'єр розповів, за якої умови ціни на газ можуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем'єр розповів, за якої умови ціни на газ можуть суттєво знизитися.
Додано: Пон 22 січ, 2018 12:41
цена на газ также может быть снижена после смены власти в Украине на более адекватную...
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