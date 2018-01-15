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Оголошено загальну суму зобов'язань України перед МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 січ, 2018 13:03
Пропонуємо до обговорення:
Заступник голови Національного банку повідомив про це сьогодні під час брифінгу.
Дивися повний текст Оголошено загальну суму зобов'язань України перед МВФ
.
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