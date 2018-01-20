Про це в інтерв'ю розповів заступник голови Національного банку України (НБУ) Дмитро Сологуб.
Дивися повний текст "Заробітчани" вплинули на зростання цін в Україні – НБУ.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 13:19
"Заробітчани" вплинули на зростання цін в Україні – НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Заробітчани" вплинули на зростання цін в Україні – НБУ.
Додано: Пон 22 січ, 2018 13:32
Интересно,можно продать НБУ ,ну хоть шото ж за него дадут,все таки больше пользы.
Ну,за справедливость!
Додано: Пон 22 січ, 2018 13:50
"А если человек производит столько же, сколько и раньше, но хочет получать больше, потому что иначе он уедет в Польшу – вот такой подход и создает давление на цены."
это называется рынок труда. вот например, если платить дмитрию сологубу минималку, то он наверно подумает поискать другую работу или поедет на заработки.
а если дмитрия сологуба приковать на цепь к ленте конвеера, то оказывается, что платить и вовсе необязательно, просто надо не забывать кормить.
Додано: Пон 22 січ, 2018 14:21
На курс гривни влияет также и Дмитрий Сологуб, который раздавая такие интервью вселяет на неуверенность в адекватность главного регулятора страны. Напоминает последнюю фразу фильма "Игра на понижение": "Во всем обвинят учителей и эмигрантов".
Додано: Пон 22 січ, 2018 14:23
Re:
Та тут з логікою якось не дуже ...
З одного боку заробітчани виїжджаючи змушують піднімати зарплату тут , а з іншого - ці ж заробітчани допомагають державі - ввозячи валюту ... Щось мені здається - ніякі підвищення зарплат тут не дотягують до заведення валюти ...
Краще б про щось нормальне з точки зору дійсно економіки поговорив ...
Додано: Пон 22 січ, 2018 14:26
Переформулирую Сологуба: Вот если Сологуб Д.В. за август получил 150тыс. грн., а за декабрь 294тыс.грн., то это значит что его производительность или производительность НБУ выросла за 4 месяца в два раза?
Додано: Пон 22 січ, 2018 14:52
Какой же бред, это сколько нужно было пить что бы такое сказать, или он трезвый такой и есть?
Люди не везде по 300 евро зарабатывают и это ой как влияет на цену. А что будет при 600та? Они же хотят платить 200 евро за работу, а готовый продукт продавать дороже чем в Европе при их зарплатах 1000-1500 евро.
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