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"Заробітчани" вплинули на
зростання цін в Україні – НБУ

"Заробітчани" вплинули на зростання цін в Україні – НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 13:19

"Заробітчани" вплинули на зростання цін в Україні – НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю розповів заступник голови Національного банку України (НБУ) Дмитро Сологуб.

Дивися повний текст "Заробітчани" вплинули на зростання цін в Україні – НБУ.
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Вспомнилась народная поговорка: "хто всрався - невістка"...
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 13:27

"Экономика-комплексная система" - раньше думать нужно было.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 13:32

Интересно,можно продать НБУ ,ну хоть шото ж за него дадут,все таки больше пользы.
Ну,за справедливость!
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 13:50

"А если человек производит столько же, сколько и раньше, но хочет получать больше, потому что иначе он уедет в Польшу – вот такой подход и создает давление на цены."
это называется рынок труда. вот например, если платить дмитрию сологубу минималку, то он наверно подумает поискать другую работу или поедет на заработки.
а если дмитрия сологуба приковать на цепь к ленте конвеера, то оказывается, что платить и вовсе необязательно, просто надо не забывать кормить.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 14:11

"это мерзость" "вы втираете мне какую-то дичь"
kislenkoigor
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 14:21

На курс гривни влияет также и Дмитрий Сологуб, который раздавая такие интервью вселяет на неуверенность в адекватность главного регулятора страны. Напоминает последнюю фразу фильма "Игра на понижение": "Во всем обвинят учителей и эмигрантов".
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 14:23

Re:

Та тут з логікою якось не дуже ...
З одного боку заробітчани виїжджаючи змушують піднімати зарплату тут , а з іншого - ці ж заробітчани допомагають державі - ввозячи валюту ... Щось мені здається - ніякі підвищення зарплат тут не дотягують до заведення валюти ...
Краще б про щось нормальне з точки зору дійсно економіки поговорив ...
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 14:26

  Pegasmaster написав:"А если человек производит столько же, сколько и раньше, но хочет получать больше, потому что иначе он уедет в Польшу – вот такой подход и создает давление на цены."
это называется рынок труда. вот например, если платить дмитрию сологубу минималку, то он наверно подумает поискать другую работу или поедет на заработки.
а если дмитрия сологуба приковать на цепь к ленте конвеера, то оказывается, что платить и вовсе необязательно, просто надо не забывать кормить.


Переформулирую Сологуба: Вот если Сологуб Д.В. за август получил 150тыс. грн., а за декабрь 294тыс.грн., то это значит что его производительность или производительность НБУ выросла за 4 месяца в два раза?
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 14:52

Какой же бред, это сколько нужно было пить что бы такое сказать, или он трезвый такой и есть?
Люди не везде по 300 евро зарабатывают и это ой как влияет на цену. А что будет при 600та? Они же хотят платить 200 евро за работу, а готовый продукт продавать дороже чем в Европе при их зарплатах 1000-1500 евро.
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