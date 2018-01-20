"Заробітчани" вплинули на зростання цін в Україні – НБУ
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Pegasmaster написав:"А если человек производит столько же, сколько и раньше, но хочет получать больше, потому что иначе он уедет в Польшу – вот такой подход и создает давление на цены." это называется рынок труда. вот например, если платить дмитрию сологубу минималку, то он наверно подумает поискать другую работу или поедет на заработки. а если дмитрия сологуба приковать на цепь к ленте конвеера, то оказывается, что платить и вовсе необязательно, просто надо не забывать кормить.
не подумает, и ничего другого искать не будет. Можно ему вообще не платить, и он вряд ли уволится, хотя хай поднимет. Жлобство оно такое, просто так не попустит. И такие люди на зарплату не живут. Зарплаты - это философские категории для честных людей.
nalim ага, не прошло и... загнать сволочей продажных в родное стойло, и хай пашут на славу мудрого руководства за 200долл, хорошие деньги же- можно отужинать вполне прилично, с винишком даже, чего им еще надо?
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Если посмотреть на рост зарплат чиновников уровня Сологуба, то можно подумать,что производительность труда у них выросла в десятки, а то и сотни раз. Но если посмотреть на состояние экономики, то можно сделать вывод,что производительность труда этих тружеников неуклонно приближается к нулю, а хотелки ихние неимоверно завышены.
Такое складывается впечатление, что собеседование при приеме на должности эти товарищи проходят у психиатра. Причем принимают на должности только тех, кто его не прошел Как рот откроют - так и перл. Уже прям аж неловко перед другими странами…
..это какой то лютый песец...( у этого Дмитрия Словоблуда естественно не руководство НБУ вместе с правительством виновато в состоянии дел а конечно же простой народ , который от бедности , спасается заработками в заграницах...( так как доведено власть имущими до нищеты... ...просто козлы..лучше бы уже молчало в тряпочку себе, чем свою глупость показывать на люди....где Лавров ?