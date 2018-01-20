"Заробітчани" вплинули на зростання цін в Україні – НБУ

Додано: Пон 22 січ, 2018 17:34

nalim ага, не прошло и...

загнать сволочей продажных в родное стойло, и хай пашут на славу мудрого руководства за 200долл, хорошие деньги же- можно отужинать вполне прилично, с винишком даже, чего им еще надо?

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!