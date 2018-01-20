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"Заробітчани" вплинули на
зростання цін в Україні – НБУ

"Заробітчани" вплинули на зростання цін в Україні – НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:11

  Pegasmaster написав:"А если человек производит столько же, сколько и раньше, но хочет получать больше, потому что иначе он уедет в Польшу – вот такой подход и создает давление на цены." это называется рынок труда. вот например, если платить дмитрию сологубу минималку, то он наверно подумает поискать другую работу или поедет на заработки. а если дмитрия сологуба приковать на цепь к ленте конвеера, то оказывается, что платить и вовсе необязательно, просто надо не забывать кормить.

не подумает, и ничего другого искать не будет. Можно ему вообще не платить, и он вряд ли уволится, хотя хай поднимет. Жлобство оно такое, просто так не попустит. И такие люди на зарплату не живут. Зарплаты - это философские категории для честных людей.
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:33

Наконец-то, виновный найден.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:34

nalim ага, не прошло и...
загнать сволочей продажных в родное стойло, и хай пашут на славу мудрого руководства за 200долл, хорошие деньги же- можно отужинать вполне прилично, с винишком даже, чего им еще надо?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:55

R2

> Экономика – комплексная система. Если в одном месте прибывает, то в другом, соответственно, убывает.

Экономику он не знает.
ledov
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 21:06

Если посмотреть на рост зарплат чиновников уровня Сологуба, то можно подумать,что производительность труда у них выросла в десятки, а то и сотни раз. Но если посмотреть на состояние экономики, то можно сделать вывод,что производительность труда этих тружеников неуклонно приближается к нулю, а хотелки ихние неимоверно завышены.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 00:17

Такое складывается впечатление, что собеседование при приеме на должности эти товарищи проходят у психиатра. Причем принимают на должности только тех, кто его не прошел :twisted:
Как рот откроют - так и перл. Уже прям аж неловко перед другими странами… :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 03:48

Re:

..это какой то лютый песец...( у этого Дмитрия Словоблуда естественно не руководство НБУ вместе с правительством виновато в состоянии дел а конечно же простой народ , который от бедности , спасается заработками в заграницах...( так как доведено власть имущими до нищеты...
...просто козлы..лучше бы уже молчало в тряпочку себе, чем свою глупость показывать на люди....где Лавров ? :mrgreen:
-VICTOR-
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