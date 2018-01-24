"Заробітчани" вплинули на зростання цін в Україні – НБУ

Додано: Вів 23 січ, 2018 14:53

В данном случае заголовок не вполне соответствует тексту статьи. Факт в том что цены выросли и зарплаты выросли, причем зарплаты выросли значительно больше. С другой стороны, рост зарплат у всех разный, у кого-то в полтора раза, у кого-то осталась как была. И структура расходов у всех разная - для кого-то расходы выросли на 5%, для кого-то на 30%. Понятно что кому-то обидно а кто-то в шоколаде ))



если брать среднюю по Украине, последние данные есть за ноябрь 2017, то за год зарплата выросла на 38,35%, то есть в 3 раза больше, чем инфляция.

с такими темпами в этом году мы перевалим показатель в 300 долларов (с учетом того что курс вырастет до запланированных показателей).