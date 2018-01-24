Какое конкретно утверждение чиновника Вы считаете верным?
Или все утверждения?
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Додано: Вів 23 січ, 2018 11:12
Додано: Вів 23 січ, 2018 14:36
“Экономика – комплексная система. Если в одном месте воровать, то в другом, соответственно, убывает. А люди часто об этом забывают".
Додано: Вів 23 січ, 2018 14:53
"Заробітчани" вплинули на зростання цін в Україні – НБУ
Логика простая. Люди едут в Польшу, соответственно на внутреннем рынке трудно найти специалиста за прежние деньги. Приходится повышать ЗП. ЗП в свое время тянет за собой инфляцию. В не конкурентной экономике это закономерно.
Додано: Вів 23 січ, 2018 14:53
Re:
В данном случае заголовок не вполне соответствует тексту статьи. Факт в том что цены выросли и зарплаты выросли, причем зарплаты выросли значительно больше. С другой стороны, рост зарплат у всех разный, у кого-то в полтора раза, у кого-то осталась как была. И структура расходов у всех разная - для кого-то расходы выросли на 5%, для кого-то на 30%. Понятно что кому-то обидно а кто-то в шоколаде ))
если брать среднюю по Украине, последние данные есть за ноябрь 2017, то за год зарплата выросла на 38,35%, то есть в 3 раза больше, чем инфляция.
с такими темпами в этом году мы перевалим показатель в 300 долларов (с учетом того что курс вырастет до запланированных показателей).
Додано: Сер 24 січ, 2018 12:44
Согласен с Вами и НБУ, если вы имели ввиду, что цена труда (как и любая другая цена), подчиняясь закону спроса и предложения, выросла из-за снижения предложения труда, тк люди уехали и предлагают его в Европе. И все это при том же или даже возросшем спросе со стороны предпринимателей Украины.
Вы это имели ввиду? Ок.
Но вот что Вы имеете ввиду говоря: "ЗП в свое время тянет за собой инфляцию."
Вы считаете, что ЗП увеличивает инфляцию, то есть приводит к росту цен? Или Вы имеете ввиду, что увеличение вновь напечатанных НБУ денег (рост предложения денег, что по закону спроса-предложения приводит к снижению их цены) для выплат ЗП бюджетникам к этому ведет?
Востаннє редагувалось ledov в Сер 24 січ, 2018 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 січ, 2018 12:52
Re:
І от про що ви говорите ... Ну якщо про пенсії чи бюджетників - зрозуміло - піднімають з бюджету - надрукували . Ланцюжок зрозумілий . А небюджетна сфера ? Підняли зарплати з чого ? Надрукували векселі ? Чи в борги залізли - щоб зарплату підняти ... Ну просто навіть немає слів - щоб адекватно висловитися про ці дурниці ... Більше того - вже про це писав - заробітчани приносять в Україну живу валюту - причому значно більше , ніж заробили б тут - то це в плюс , чи в мінус ?
Додано: Сер 24 січ, 2018 13:17
Раньше был аргумент, что "заробитчане поддерживают укр. экономику тем, что передают в бусиках наличную валюту".
Сейчас вроде ничего не изменилось, но уже заробитчане виноваты в инфляции. Просто смешно.
А по поводу виноватых - считаю что это депутаты, чиновники, НБУ (Сологубы и т.п.), Вовки, Коболевы и т.д. - которые повышают себе зарплаты в несколько раз по нескольку раз в год, плюс премии, отпускные, проездные и т.п.
Их "труд" каждые несколько месяцев становится в разы эффективнее?
Додано: Сер 24 січ, 2018 15:02
Скорее всего здесь присутствует и то о чем Вы говорите. Но я имел ввиду другое. 1.Растет цена раб силы, соответственно растет себестоимость продукта. 2.Люди имея дополнительные деньги могут себе позволить больше купить. Соответственно производителю дополнительный стимул поднять цену без боязни что упадет объем продаж. В конкурентной экономике это сделать очень трудно, ибо по пятам следуют конкуренты. У нас же что два пальца об асфальт.
Додано: Чет 25 січ, 2018 00:51
Мм.. повышение себестоимости продукта повышает его цену?! А как это происходит? Завтра плачу своим рабочим по 50 тыс. грн/мес, вместо сегодняшних 5 тыс и смогу поднять цену на свой продукт?
Не совсем понял.
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