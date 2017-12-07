RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Розумні шибки
обігріватимуть будівлі

Розумні шибки обігріватимуть будівлі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 14:26

Розумні шибки обігріватимуть будівлі

Пропонуємо до обговорення:
Вчені з Йенського університету імені Фрідріха Шиллера в Німеччині представили прототип скла, яке може затемнюватися і обігрівати приміщення.

Дивися повний текст Розумні шибки обігріватимуть будівлі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79477
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 14:26

Непонятно. Если это электрохромная технология, то такие стекла серийно ставились на японские авто для внутреннего рынка в ранние 80-е.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 878
З нами з: 29.01.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Розумні фари не сліплять водіїв і показують голограми
R2 » Сер 17 січ, 2018 10:51
1 193
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2018 10:51
Всюдиносапхайчик
Авіакомпанії починають забороняти возити "розумні" валізи
R2 » П'ят 15 гру, 2017 10:54
1 104
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 гру, 2017 10:54
serg_vronsky
До 2022 розумні міста допоможуть знизити витрати на $5 трлн.
R2 » Чет 07 гру, 2017 09:58
1 178
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 гру, 2017 09:58
hodkonem36
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8650)
22.01.2018 18:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.