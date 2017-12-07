Вчені з Йенського університету імені Фрідріха Шиллера в Німеччині представили прототип скла, яке може затемнюватися і обігрівати приміщення.
Дивися повний текст Розумні шибки обігріватимуть будівлі.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 14:26
Розумні шибки обігріватимуть будівлі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розумні шибки обігріватимуть будівлі.
Додано: Пон 22 січ, 2018 14:26
Непонятно. Если это электрохромная технология, то такие стекла серийно ставились на японские авто для внутреннего рынка в ранние 80-е.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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