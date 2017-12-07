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Розумні шибки
обігріватимуть будівлі

Розумні шибки обігріватимуть будівлі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 14:26

Розумні шибки обігріватимуть будівлі

Пропонуємо до обговорення:
Вчені з Йенського університету імені Фрідріха Шиллера в Німеччині представили прототип скла, яке може затемнюватися і обігрівати приміщення.

Дивися повний текст Розумні шибки обігріватимуть будівлі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 14:26

Непонятно. Если это электрохромная технология, то такие стекла серийно ставились на японские авто для внутреннего рынка в ранние 80-е.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:30

ZINCHENKO из текста следует, что нечто совсем иное, или с кардинальными преобразованиями начиная с назначения
Боже, Царя Шеколадного храни!
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 15:47

а наші розумні комунальники виставлятимуть щоразу вищі рахунки, все - коло замкнулось.
iam_ok
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 12:22

Цікава технологія, кожен такий проект вбиває цвях в спалювання вуглеводів на яких продажі яких сидять диктаторські країни
hnytka
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:11

Интересная технология.Хотелось бы знать стоимость таких окон и где можно их заказать, чтоб хоть как-то согреться-ведь тепловики совсем совесть потеряли:только дерут за отопление,а батареи еле греют даже в морозы.
eldoraddovs6
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 01:05

  eldoraddovs6 написав:Хотелось бы знать стоимость таких окон и где можно их заказать, чтоб согреться- тепловики совсем совесть потеряли:только дерут за отопление,а батареи еле греют.

кондиционер, а уж тем более обогреватель дешевле, инфа сто сорок десять процентов
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 01:06

  hnytka написав:Цікава технологія, кожен такий проект вбиває цвях в спалювання вуглеводів на яких продажі яких сидять диктаторські країни

такие диктаторские как норверия и великобритания? :mrgreen:
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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