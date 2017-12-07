Вчені з Йенського університету імені Фрідріха Шиллера в Німеччині представили прототип скла, яке може затемнюватися і обігрівати приміщення.
Дивися повний текст Розумні шибки обігріватимуть будівлі.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 14:26
Розумні шибки обігріватимуть будівлі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розумні шибки обігріватимуть будівлі.
Додано: Пон 22 січ, 2018 14:26
Непонятно. Если это электрохромная технология, то такие стекла серийно ставились на японские авто для внутреннего рынка в ранние 80-е.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Вів 23 січ, 2018 22:30
ZINCHENKO из текста следует, что нечто совсем иное, или с кардинальными преобразованиями начиная с назначения
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Сер 24 січ, 2018 15:47
а наші розумні комунальники виставлятимуть щоразу вищі рахунки, все - коло замкнулось.
Додано: Чет 25 січ, 2018 12:22
Цікава технологія, кожен такий проект вбиває цвях в спалювання вуглеводів на яких продажі яких сидять диктаторські країни
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:11
Интересная технология.Хотелось бы знать стоимость таких окон и где можно их заказать, чтоб хоть как-то согреться-ведь тепловики совсем совесть потеряли:только дерут за отопление,а батареи еле греют даже в морозы.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 01:05
кондиционер, а уж тем более обогреватель дешевле, инфа сто сорок десять процентов
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: П'ят 26 січ, 2018 01:06
такие диктаторские как норверия и великобритания?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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