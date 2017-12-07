Розумні шибки обігріватимуть будівлі

Додано: Вів 23 січ, 2018 22:30

ZINCHENKO из текста следует, что нечто совсем иное, или с кардинальными преобразованиями начиная с назначения

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!