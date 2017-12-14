Про це повідомили в компанії.
Дивися повний текст Велика українська мережа вирішила закрити всі заправки у Києві.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 14:31
Велика українська мережа вирішила закрити всі заправки у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Велика українська мережа вирішила закрити всі заправки у Києві.
Додано: Пон 22 січ, 2018 14:31
С некоторых пор - "моя" АЗС... Оптимальное соотношение "цена-качество-уют".
Хорошо, что я уже не киевлянин )))
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