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Велика українська мережа вирішила
закрити всі заправки у...

Велика українська мережа вирішила закрити всі заправки у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 14:31

Велика українська мережа вирішила закрити всі заправки у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в компанії.

Дивися повний текст Велика українська мережа вирішила закрити всі заправки у Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 14:31

С некоторых пор - "моя" АЗС... Оптимальное соотношение "цена-качество-уют".
Хорошо, что я уже не киевлянин )))
serg_vronsky
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