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Bitcoin за добу
подешевшав до $11,94 тис.

Bitcoin за добу подешевшав до $11,94 тис.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 14:57

Bitcoin за добу подешевшав до $11,94 тис.

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap.

Дивися повний текст Bitcoin за добу подешевшав до $11,94 тис..
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 14:57

Да, биткоин все дешевеет и дешевеет: 17 января упал до 9500 $, а сегодня еще сильнее свалился до 11300, то есть с 17 по 22 января упал на 1800$ в обратную сторону... следуя тренду, он может теперь за следующие пять дней еще упасть до 13000$ :)
Ferox
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 16:52

  Ferox написав:Да, биткоин все дешевеет и дешевеет: 17 января упал до 9500 $, а сегодня еще сильнее свалился до 11300, то есть с 17 по 22 января упал на 1800$ в обратную сторону... следуя тренду, он может теперь за следующие пять дней еще упасть до 13000$ :)

вот порадуются алени, что на 20000$/биток закупились, поверив в мантру "будеттокадорожать"...

ну и да, запасаемся поп-корном и ждем, когда алени кончатся и пузырь лопнет. то, что ресурс аленей близок к исчерпанию - наглядно продемонстрировал предыдущий обвал.
Xirss
 
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