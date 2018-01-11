Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap.
Дивися повний текст Bitcoin за добу подешевшав до $11,94 тис..
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Додано: Пон 22 січ, 2018 14:57
Bitcoin за добу подешевшав до $11,94 тис.
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bitcoin за добу подешевшав до $11,94 тис..
Додано: Пон 22 січ, 2018 14:57
Да, биткоин все дешевеет и дешевеет: 17 января упал до 9500 $, а сегодня еще сильнее свалился до 11300, то есть с 17 по 22 января упал на 1800$ в обратную сторону... следуя тренду, он может теперь за следующие пять дней еще упасть до 13000$ :)
Додано: Пон 22 січ, 2018 16:52
вот порадуются алени, что на 20000$/биток закупились, поверив в мантру "будеттокадорожать"...
ну и да, запасаемся поп-корном и ждем, когда алени кончатся и пузырь лопнет. то, что ресурс аленей близок к исчерпанию - наглядно продемонстрировал предыдущий обвал.
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