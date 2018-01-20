|
|
Гонтарева підтримує проведення міжнародного аудиту в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 січ, 2018 15:07
Пропонуємо до обговорення:
Про це Гонтарева повідомила в інтерв'ю Українським Новинам.
Дивися повний текст Гонтарева підтримує проведення міжнародного аудиту в банках-банкрутах
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79477
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 22 січ, 2018 15:07
Вона ще не на нарах?
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1107
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
реклама