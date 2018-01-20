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Гонтарева підтримує проведення
міжнародного аудиту в...

Гонтарева підтримує проведення міжнародного аудиту в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:07

Гонтарева підтримує проведення міжнародного аудиту в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Гонтарева повідомила в інтерв'ю Українським Новинам.

Дивися повний текст Гонтарева підтримує проведення міжнародного аудиту в банках-банкрутах.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:07

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