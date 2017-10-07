Минулого тижня курс долара до гривні продовжив своє зростання на всіх сегментах валютного ринку
Дивися повний текст Чого чекати від курсу цього тижня?.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 15:23
Чого чекати від курсу цього тижня?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чого чекати від курсу цього тижня?.
Додано: Пон 22 січ, 2018 15:50
Re: Чого чекати від курсу цього тижня?
Зависит от новостей в пятницу Суд Лондона сегодня рассмотрит спор Украины и России относительно "долга Януковича" на $3 миллиарда
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