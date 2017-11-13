Мінекономрозвитку опублікувало на своєму сайті проект закону, який регулює туристичну галузь в Україні.
Дивися повний текст Екскурсії скасовуються: українським туристам переписали правила.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 19:09
Екскурсії скасовуються: українським туристам переписали...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Екскурсії скасовуються: українським туристам переписали правила.
Додано: Пон 22 січ, 2018 19:09
есть деньги на поездку в турцию, значит недотаточна плата за газ, электричество и все остальное...
с другой стороны, отменили визы там, теперь можно свое же население при выезде нагибать.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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