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Екскурсії скасовуються:
українським туристам переписали...

Екскурсії скасовуються: українським туристам переписали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:09

Екскурсії скасовуються: українським туристам переписали...

Пропонуємо до обговорення:
Мінекономрозвитку опублікувало на своєму сайті проект закону, який регулює туристичну галузь в Україні.

Дивися повний текст Екскурсії скасовуються: українським туристам переписали правила.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:09

есть деньги на поездку в турцию, значит недотаточна плата за газ, электричество и все остальное...
с другой стороны, отменили визы там, теперь можно свое же население при выезде нагибать.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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