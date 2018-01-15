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Дані НБУ щодо депозитних ставок
20 провідних вітчизняних...

Дані НБУ щодо депозитних ставок 20 провідних вітчизняних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:29

Дані НБУ щодо депозитних ставок 20 провідних вітчизняних...

Пропонуємо до обговорення:
Пропонуємо вашій увазі український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, який розраховується НБУ спільно з агентством Thomson Reuters на основі номінальних ставок 20 провідних вітчизняних банків, які мають найбільший портфель вкладів фізичних осіб.

Дивися повний текст Дані НБУ щодо депозитних ставок 20 провідних вітчизняних банків станом на 22 січня.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:29

не 20 ведущих, а 20 живущих и работающих :)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:37

Re: Дані НБУ щодо депозитних ставок 20 провідних вітчизняних

Цікаво виходить, ставки у валюті на рівні європейських, долари і ЄВРО банкам не потрібні?
BIGor
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