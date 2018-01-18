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Клімкін повідомив, що буде
стримувати відтік робочої...

Клімкін повідомив, що буде стримувати відтік робочої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:51

Клімкін повідомив, що буде стримувати відтік робочої...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз не тільки західні області України, але південні і центральні страждають від виїзду українців на роботу за кордон.

Дивися повний текст Клімкін повідомив, що буде стримувати відтік робочої сили з країни.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:51

т.е. по мнению Климкина вся проблема лишь в отсутствии денег у малого и среднего бизнеса? не коррупция, не беззаконие, а именно отсутствие микрокредитов?
deniska
 
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