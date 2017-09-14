Вторинне житло в Україні за минулий рік подорожчало на 4,5%.
Дивися повний текст Держстат підрахував, на скільки подорожчали за рік квартири.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 20:18
Держстат підрахував, на скільки подорожчали за рік квартири
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Дивися повний текст Держстат підрахував, на скільки подорожчали за рік квартири.
Додано: Пон 22 січ, 2018 22:01
шта? подорожали? завтрабудитдаражать! бери сегодня! ага, уже побежали :)
Додано: Пон 22 січ, 2018 22:01
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