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Держстат підрахував, на скільки
подорожчали за рік квартири

Держстат підрахував, на скільки подорожчали за рік квартири
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 20:18

Держстат підрахував, на скільки подорожчали за рік квартири

Пропонуємо до обговорення:
Вторинне житло в Україні за минулий рік подорожчало на 4,5%.

Дивися повний текст Держстат підрахував, на скільки подорожчали за рік квартири.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 20:18

В гривне?
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:01

шта? подорожали? завтрабудитдаражать! бери сегодня! ага, уже побежали :)
deniska
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:01

  hodkonem36 написав:В гривне?

не в гривне, а во влажных мечтах госстата :)
deniska
 
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