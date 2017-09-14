За усталеною «традицією» вартість тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні збільшується щороку.
Дивися повний текст Тарифи-2018: скільки і кому доведеться віддавати за комуналку?.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 20:21
Тарифи-2018: скільки і кому доведеться віддавати за...
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Дивися повний текст Тарифи-2018: скільки і кому доведеться віддавати за комуналку?.
Додано: Пон 22 січ, 2018 20:21
"В Украине среди стран Европы самый высокий уровень расходов на оплату коммунальных услуг по отношению к уровню доходов. Расходы украинцев на оплату ЖКХ приближаюется к 40%, что в 1,6 раза выше среднеевропейского показателя. И это притом, что Украина занимает последнее место среди европейских стран по уровню средней заработной платы и пенсии."
Отлично! Правительству есть чем гордиться, браво! Ну зато у нас безвиз, бугага!
Это говорит о полной тотальной коррупции. Наполнять бюджет нечем, только повесить гиганские цифры за коммуналку на людей, выкачивать последние копейки. А выводить экономику с тени, бороться с з.п. в конвертах, алигархам платить налоги, а не выводить в овшоры, не это не для нас!!!
Пенсия 50 баксов,в стране война, а некоторые по Мальдивам катаються, позор.
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