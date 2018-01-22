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Тарифи-2018: скільки і кому
доведеться віддавати за...

Тарифи-2018: скільки і кому доведеться віддавати за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 20:21

Тарифи-2018: скільки і кому доведеться віддавати за...

Пропонуємо до обговорення:
За усталеною «традицією» вартість тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні збільшується щороку.

Дивися повний текст Тарифи-2018: скільки і кому доведеться віддавати за комуналку?.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 20:21

"В Украине среди стран Европы самый высокий уровень расходов на оплату коммунальных услуг по отношению к уровню доходов. Расходы украинцев на оплату ЖКХ приближаюется к 40%, что в 1,6 раза выше среднеевропейского показателя. И это притом, что Украина занимает последнее место среди европейских стран по уровню средней заработной платы и пенсии."

Отлично! Правительству есть чем гордиться, браво! Ну зато у нас безвиз, бугага!
Это говорит о полной тотальной коррупции. Наполнять бюджет нечем, только повесить гиганские цифры за коммуналку на людей, выкачивать последние копейки. А выводить экономику с тени, бороться с з.п. в конвертах, алигархам платить налоги, а не выводить в овшоры, не это не для нас!!!
Пенсия 50 баксов,в стране война, а некоторые по Мальдивам катаються, позор.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 21:33

Re: Тарифи-2018: скільки і кому доведеться віддавати за...

олигархи воруют у патриотов мозги и выводят их в оффшоры
galex
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 23:02

Как сказал С. Бандера - не так страшны москальские вши как украинские гниды.
Джон
 
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