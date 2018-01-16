Росія в 2017-2018 сільськогосподарському році може вперше вийти на друге місце в світі з експорту зерна, витіснивши при цьому Україну.
Дивися повний текст РФ може обійти Україну в експорті зерна.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 21:00
РФ може обійти Україну в експорті зерна
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст РФ може обійти Україну в експорті зерна.
Додано: Пон 22 січ, 2018 21:00
украинское зерно будут экспортировать? сроду бухали и забирали в Украины, не могли себя прокормить (с)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 22 січ, 2018 22:16
пшеницы вообще в полтора раза больше экспортируют...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 22 січ, 2018 23:13
Re: РФ може обійти Україну в експорті зерна
При чем тут Рада к экспорту российского зерна?
Ну и сами цифры прекрасны:
РФ планирует показать экспорт 43,9 миллиона тонн, Украина экспортировала в 2017-м 43,8 миллиона тонн.
А если надо будет - еще 0,1 дорисуют?
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Додано: Вів 23 січ, 2018 00:07
Ну тут зрады никакой нет - на фоне глобального потепления в придачу к развитию с/х технологий, Россия будет увеличивать площадь пахотных земель и их урожайность, и в ближайшие десятилетия, владея крупнейшей территорией, станет крупнейшим в мире поставщиком продовольствия.
Но и нам есть куда расти - во Франции собирают по 6-7 тонн пшеницы с Га. У нас - 4. Процентов на 30-40% урожайность вырастет также в ближайщие лет 10-15.
Но это все равно не способствует занятости - необходимо прекратить продавать зерно, и постепенно повышать передел - с зерна на муку, с муки на макароны, печенье, с зерна на птицу, и так далее.
Сегодня на каждом этапе увеличения передела маржинальность бизнеса снижается - из-за дорогих денег, отсутствия инфраструктуры и коррупционных расходов. А должна расти! Выгоднее продавать сырье, чем готовый продукт.
Добавленную стоимость можно делать только за счет неконкурентных преимуществ, обеспечиваемых близостью ко власти - хрестоматийные уже примеры Рошен и МХП.
Устранение описанных барьеров - простая задача, состоящая из списка известных шагов, на реализацию которой необходим максимум 1 президентский срок порячного человека... Задача не из разряда запуска ракеты на Марс...
Была бы только мотивация...
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