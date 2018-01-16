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РФ може обійти Україну
в експорті зерна

РФ може обійти Україну в експорті зерна
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 21:00

РФ може обійти Україну в експорті зерна

Пропонуємо до обговорення:
Росія в 2017-2018 сільськогосподарському році може вперше вийти на друге місце в світі з експорту зерна, витіснивши при цьому Україну.

Дивися повний текст РФ може обійти Україну в експорті зерна.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 21:00

украинское зерно будут экспортировать? сроду бухали и забирали в Украины, не могли себя прокормить (с)
Боже, Царя Шеколадного храни!
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:16

  antonivs3 написав:украинское зерно будут экспортировать? сроду бухали и забирали в Украины, не могли себя прокормить (с)


пшеницы вообще в полтора раза больше экспортируют...
http://www.worldstopexports.com/wheat-exports-country/
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 23:13

Re: РФ може обійти Україну в експорті зерна

Рада повысила оценку экспорта российского зерна


При чем тут Рада к экспорту российского зерна?

Ну и сами цифры прекрасны:
РФ планирует показать экспорт 43,9 миллиона тонн, Украина экспортировала в 2017-м 43,8 миллиона тонн.

А если надо будет - еще 0,1 дорисуют? :)
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 00:07

Ну тут зрады никакой нет - на фоне глобального потепления в придачу к развитию с/х технологий, Россия будет увеличивать площадь пахотных земель и их урожайность, и в ближайшие десятилетия, владея крупнейшей территорией, станет крупнейшим в мире поставщиком продовольствия.

Но и нам есть куда расти - во Франции собирают по 6-7 тонн пшеницы с Га. У нас - 4. Процентов на 30-40% урожайность вырастет также в ближайщие лет 10-15.

Но это все равно не способствует занятости - необходимо прекратить продавать зерно, и постепенно повышать передел - с зерна на муку, с муки на макароны, печенье, с зерна на птицу, и так далее.

Сегодня на каждом этапе увеличения передела маржинальность бизнеса снижается - из-за дорогих денег, отсутствия инфраструктуры и коррупционных расходов. А должна расти! Выгоднее продавать сырье, чем готовый продукт.

Добавленную стоимость можно делать только за счет неконкурентных преимуществ, обеспечиваемых близостью ко власти - хрестоматийные уже примеры Рошен и МХП.

Устранение описанных барьеров - простая задача, состоящая из списка известных шагов, на реализацию которой необходим максимум 1 президентский срок порячного человека... Задача не из разряда запуска ракеты на Марс...

Была бы только мотивация...
Criticus
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