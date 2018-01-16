РФ може обійти Україну в експорті зерна

Додано: Пон 22 січ, 2018 21:00

украинское зерно будут экспортировать? сроду бухали и забирали в Украины, не могли себя прокормить (с)

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!