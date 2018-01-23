РФ може обійти Україну в експорті зерна

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Sommer написав: Я надеюсь собирались сделать колонией марсиан? Ну или на крайний случай альдебаранцев? Расскажи, пожалуйста, благородный сопротивленец-просветитель. И напомню про твое заявление о "тотальной информационной блокаде", которое ты так и не смог обосновать. Странное у тебя просветительство, напоминает какое-то мошенничество...
Я вам ответил, не врите! Ответил как обычно с аргументами, которые вы не смогли разбить (да даже не сделали попытку - собственно, как обычно).
Что касается вашей "иголки" относительно инопланетян - вставьте ее себе куда-нибудь, и поглубже!
Собрано просто тяжелое для подсчета количество фото, видео и аудио-доказательств относительно внешнего вмешательства и в первый майдан, и во второй.
Вы не хотите их замечать? Дело ваше. Даже ваш коллега по цеху признает...
BIGor, вижу в Киеве почти с рождения :) Нахожусь сейчас на Печерске - погодка хорошая, чуть прохладно только :)
Что касается экономической агрессии России - да ничем она вот ни на грамм не отличается от европейской экономической агрессии!
У нас с Россией был свободный рынок, принципы которого та нарушала, и с ЕС точно такой же (СА), когда на 5 января 2018 годовые квоты 2018 на ключевой продукт нашего экспорта заканчиваются!
Так у меня ответный вопрос - за что любить европейцев??
Я четко о своей позиции заявил, и о уже неоднократно и давно - внеблоковый статус, геополитический нейтралитет, экономическое отношения по принципу - со всеми в своих интересах и ни с кем - в чужих, или против себя!
Что касается аннексии Крыма и захвата ОРДЛО: - аннексия - да, почитайте, даже в этой ветке дважды заявил о том, что это преступление - ОРДЛО - не захват, а поддержка сепаратистов. Это тоже, вероятно, преступление. При этом бездействие стоило бы жизни большего числа украинцев, чем стоило действие. Тут очень сложный вопрос, который еще будут разбирать международные суды. И виноватые будут определены на всех 3 сторонах, уверяю вас - и сепары, и украинские чиновники, и российские чиновники - и спусковой крючок 2 предыдущим пунктам был дан Западом. Недалекие этого не видят и не понимают. Это как раз и есть та гибридная война, в которой обвиняются Россию. Но Россия воюет по-старинке, а высший пилотаж - это столкнуть 2 глупые стороны, и получать профит с обеих (или ослаблять обеих)
Altruist написав:Прикольно наблюдать как Criticus спорит с lapay. Это примерно как лекция академика в заведении для неспособных научиться читать.
ну по части "украинцу повысили стоимость тепла а менеджеру Нафтогаза платят 12 млн" это левацкая туфта, которую даже стыдно читать на более-менее приличном ресурсе из цикла "пусть депутаты попробуют прожить на минималку" или "порошенко жирует на мальдивах".
кстати, если считать в долларах по сравнению с 2013, то если не ошибаюсь (а мне даже странно и самому не верится), цена отопления у меня упала раза примерно в 2.
предлагаю зарплату менеждера Нафтогаза раздавать пенсионерам. увеличение своих доходов на гривну они обязательно ощутят.
товарищ Галех! хватит нам это фуфло парить - коммуналка у него в баксах дешевеет.. Так если курс будет дальше валиться, никакие коммуналки не будут поспевать. мне вот 90е вспоминаются с этими чудовищными миллионами карбованцев. вы, если хотите поумничать, сравните, скажем соотношения зарплат к коммуналкам, да не валютных з/п, а обычных. и будет вам цена всех покращень. тьху, блин, инопланетянен
Sommer написав: Я надеюсь собирались сделать колонией марсиан? Ну или на крайний случай альдебаранцев? Расскажи, пожалуйста, благородный сопротивленец-просветитель. И напомню про твое заявление о "тотальной информационной блокаде", которое ты так и не смог обосновать. Странное у тебя просветительство, напоминает какое-то мошенничество...
Я вам ответил, не врите! Ответил как обычно с аргументами
Проблема в том, что у тебя аргументы такие же, как и факты - дутые. Ну или ты не понимаешь значение слов "тотальная информационная блокада".
Собрано просто тяжелое для подсчета количество фото, видео и аудио-доказательств относительно внешнего вмешательства и в первый майдан, и во второй.
Да понятное дело, уж сколько у волгарей подобных "тяжелых для подсчета" доказательств было собрано по поводу MH-17... И снимки истребителя, и запись испанского диспетчера, и даже летчика поймали...
Что касается экономической агрессии России - да ничем она вот ни на грамм не отличается от европейской экономической агрессии!
У нас с Россией был свободный рынок, принципы которого та нарушала, и с ЕС точно такой же (СА), когда на 5 января 2018 годовые квоты 2018 на ключевой продукт нашего экспорта заканчиваются!
И наблюдаем очередные "факты" от нашего благородного просветителя - он торговую войну РФ уравнивает с квотами беспошлинных поставок от ЕС.
Criticus написав:У нас с Россией был свободный рынок, принципы которого та нарушала, и с ЕС точно такой же (СА), когда на 5 января 2018 годовые квоты 2018 на ключевой продукт нашего экспорта заканчиваются!
РФ з самого початку виключила з зони вільної торгівлі енергоносії. Їм закони не писані, навіть власні. Квоти поступово підвищуються. Ми теж не все пускаємо безмитно з ЄС.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Sommer написав: Я надеюсь собирались сделать колонией марсиан? Ну или на крайний случай альдебаранцев? Расскажи, пожалуйста, благородный сопротивленец-просветитель. И напомню про твое заявление о "тотальной информационной блокаде", которое ты так и не смог обосновать. Странное у тебя просветительство, напоминает какое-то мошенничество...
Я вам ответил, не врите! Ответил как обычно с аргументами
Проблема в том, что у тебя аргументы такие же, как и факты - дутые. Ну или ты не понимаешь значение слов "тотальная информационная блокада".
Собрано просто тяжелое для подсчета количество фото, видео и аудио-доказательств относительно внешнего вмешательства и в первый майдан, и во второй.
Да понятное дело, уж сколько у волгарей подобных "тяжелых для подсчета" доказательств было собрано по поводу MH-17... И снимки истребителя, и запись испанского диспетчера, и даже летчика поймали...
Что касается экономической агрессии России - да ничем она вот ни на грамм не отличается от европейской экономической агрессии!
У нас с Россией был свободный рынок, принципы которого та нарушала, и с ЕС точно такой же (СА), когда на 5 января 2018 годовые квоты 2018 на ключевой продукт нашего экспорта заканчиваются!
И наблюдаем очередные "факты" от нашего благородного просветителя - он торговую войну РФ уравнивает с квотами беспошлинных поставок от ЕС.
И так у них все.(c)
Мои аргументы там как раз под тотальную информационную блокаду!
Соц.сети запрещают не так много стран мира... Украина, Северная Корея, Китай... За это мне реально стыдно, как украинцу! Ну вам не стыдно, я знаю. Завтра запретят finance.ua - стерпите и пойдете какать в другом месте.
Контр-аргументов вы так и не привели!
По поводу доказательств - причем здесь MH17? Не помню, высказывался на этот счет, или нет - если интересно мое мнение, то я склонен полагать, что сбили сепаратисты. Чей был Бук - ждем результатов международной комиссии.
А о качестве российских аргументов, что сбила Украина - так качество такое же никакое, как и наших аргументов российского военного присутствия на Донбассе. Документы россиян - такой же голый аргумент, как и заявления испанского диспетчера. Это не более, чем обмен фейками!
По торговой войне - я все правильно сказал, это вы не видите леса на деревьями.
И Россия, и ЕС используют для защиты своих рынков 2 ограничительных механизма - пошлины, и нормы. В пошлинах вы признали, что ЕС их применяет, а о нормах забыли - в ЕС то, что не нравится по качественным характеристикам ЕС, мы не ввезет точно так же, как в Россию то, что не нравится их потребнадзору.
Разница только в том, что вы прыгали за ЗСТ с ЕС, но документ не читали. Вас обманули покруче, чем индейцев, отдавших Манхэттен. Ну и меня заодно с вами, за что вам спасибо меня то не обманули - потому что я проект СА читал! Но плоды пожинать приходится вместе с вами...
Criticus написав:Мои аргументы там как раз под тотальную информационную блокаду!
Соц.сети запрещают не так много стран мира... Украина, Северная Корея, Китай...
Ты забыл рашку упомянуть. С чего бы это?
И, еше раз - запрет соцсетей (или каких-то сайтов) - это никак не подпадает под "тотальную информационную блокаду".
Т.е. ты или не понимаешь значения этих слов или нарочно обманываешь.
По поводу доказательств - причем здесь MH17? Не помню, высказывался на этот счет, или нет - если интересно мое мнение, то я склонен полагать, что сбили сепаратисты. Чей был Бук - ждем результатов международной комиссии.
Боюсь разрушить твою радужную картину мира - но международная комиссия уже установила чей был Бук.
А о качестве российских аргументов, что сбила Украина - так качество такое же никакое, как и наших аргументов российского военного присутствия на Донбассе.
Т.е. ты не в курсе, что на Донбассе ловили российских военных и офицеров из ГРУ?
И Россия, и ЕС используют для защиты своих рынков 2 ограничительных механизма - пошлины, и нормы. В пошлинах вы признали, что ЕС их применяет, а о нормах забыли - в ЕС то, что не нравится по качественным характеристикам ЕС, мы не ввезет точно так же, как в Россию то, что не нравится их потребнадзору.
И теперь тебе осталось всего-то привести свои обещанные "благородные просветительские" факты - как ЕС запрещает какие-то продукты на основе выдуманных причин, как это делала рашка в свое время.
[quote="4274052:Criticus" - ОРДЛО - не захват, а поддержка сепаратистов. Это тоже, вероятно, преступление. При этом бездействие стоило бы жизни большего числа украинцев, чем стоило действие. Тут очень сложный вопрос, который еще будут разбирать международные суды. И виноватые будут определены на всех 3 сторонах, уверяю вас - и сепары, и украинские чиновники, и российские чиновники - и спусковой крючок 2 предыдущим пунктам был дан Западом. Недалекие этого не видят и не понимают. Это как раз и есть та гибридная война, в которой обвиняются Россию. Но Россия воюет по-старинке, а высший пилотаж - это столкнуть 2 глупые стороны, и получать профит с обеих (или ослаблять обеих)[/quote]