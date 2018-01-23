РФ може обійти Україну в експорті зерна

Додано: Вів 23 січ, 2018 17:46

Sommer написав: Я надеюсь собирались сделать колонией марсиан? Ну или на крайний случай альдебаранцев? Расскажи, пожалуйста, благородный сопротивленец-просветитель. И напомню про твое заявление о "тотальной информационной блокаде", которое ты так и не смог обосновать. Странное у тебя просветительство, напоминает какое-то мошенничество... Я надеюсь собирались сделать колонией марсиан? Ну или на крайний случай альдебаранцев? Расскажи, пожалуйста, благородный сопротивленец-просветитель. И напомню про твое заявление о "тотальной информационной блокаде", которое ты так и не смог обосновать. Странное у тебя просветительство, напоминает какое-то мошенничество...

Я вам ответил, не врите! Ответил как обычно с аргументами, которые вы не смогли разбить (да даже не сделали попытку - собственно, как обычно).https://forum.finance.ua/topic211743.html?start=190Что касается вашей "иголки" относительно инопланетян - вставьте ее себе куда-нибудь, и поглубже!Собрано просто тяжелое для подсчета количество фото, видео и аудио-доказательств относительно внешнего вмешательства и в первый майдан, и во второй.Вы не хотите их замечать? Дело ваше. Даже ваш коллега по цеху признает...BIGor, вижу в Киеве почти с рождения :) Нахожусь сейчас на Печерске - погодка хорошая, чуть прохладно только :)Что касается экономической агрессии России - да ничем она вот ни на грамм не отличается от европейской экономической агрессии!У нас с Россией был свободный рынок, принципы которого та нарушала, и с ЕС точно такой же (СА), когда на 5 января 2018 годовые квоты 2018 на ключевой продукт нашего экспорта заканчиваются!Так у меня ответный вопрос - за что любить европейцев??Я четко о своей позиции заявил, и о уже неоднократно и давно - внеблоковый статус, геополитический нейтралитет, экономическое отношения по принципу - со всеми в своих интересах и ни с кем - в чужих, или против себя!Что касается аннексии Крыма и захвата ОРДЛО:- аннексия - да, почитайте, даже в этой ветке дважды заявил о том, что это преступление- ОРДЛО - не захват, а поддержка сепаратистов. Это тоже, вероятно, преступление. При этом бездействие стоило бы жизни большего числа украинцев, чем стоило действие. Тут очень сложный вопрос, который еще будут разбирать международные суды. И виноватые будут определены на всех 3 сторонах, уверяю вас - и сепары, и украинские чиновники, и российские чиновники- и спусковой крючок 2 предыдущим пунктам был дан Западом. Недалекие этого не видят и не понимают. Это как раз и есть та гибридная война, в которой обвиняются Россию. Но Россия воюет по-старинке, а высший пилотаж - это столкнуть 2 глупые стороны, и получать профит с обеих (или ослаблять обеих)