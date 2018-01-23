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РФ може обійти Україну в експорті зерна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 січ, 2018 18:59
критикус может хоть два поста написать без вранья?
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trololo
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Додано: Вів 23 січ, 2018 19:26
Ахаха. Новость о зерне, а у порохоботов передали бомбит.
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Золотой батон
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Додано: Вів 23 січ, 2018 19:31
trololo написав:
главный ватан сайта называет себя просветителем, бугага. до чего же вы мерзкие твари
Эй-эй-эй, полегче. Я в руководители, или предводители не лезу.
Вот кто возглавляет творческий коллектив trololo, sommer, lapay и galex, отвечающих всегда мне хором, вот это действительно интересный вопрос!
Где есть один, обязательно будет второй-четвертый через пост!
Кукрыниксы литературного жанра 'ниочем', блин...
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Criticus
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Додано: Вів 23 січ, 2018 19:45
trololo написав:
критикус может хоть два поста написать без вранья?
Он одни фейки пишет, хоть бы раз факты привёл. А если его ткнуть в его вранье - отмораживается. Скорее всего чел сидит на ставке.
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BIGor
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Додано: Вів 23 січ, 2018 19:46
Criticus написав:
Вот кто возглавляет творческий коллектив trololo, sommer, lapay и galex, отвечающих всегда мне хором, вот это действительно интересный вопрос
Може, простіше було б "колективу" просто заблокувати Criticus
? Чи така думка не може пробитися через самозакоханість і пиху?
Кукрыниксы литературного жанра 'ниочем', блин...
Товаріщь, ніочьом - це коли людина, тобто Ви, не може довести цифрами свої слова, як і переважна більшість форумнів ватанів. В цій темі вже були порожні слова про колонію, інформаційну блокаду, переважну більшість ватанів серед населення і таке інше бла-бла-бла.
Порожня пропаганда, в дусі совка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Вів 23 січ, 2018 19:49
Criticus написав:
Вот кто возглавляет творческий коллектив trololo, sommer, lapay и galex, отвечающих всегда мне хором, вот это действительно интересный вопрос!
лгал бы ты меньше, я бы тебя вообще не замечал, кремлеботина поганая
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trololo
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Додано: Вів 23 січ, 2018 19:56
Criticus написав:
Мои аргументы там как раз под тотальную информационную блокаду!
Соц.сети запрещают не так много стран мира... Украина, Северная Корея, Китай...
Какой же бред, Вы хоть в Украине живёте? Или Вы из Новосибирска?
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BIGor
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Додано: Вів 23 січ, 2018 19:57
BIGor написав: trololo написав:
критикус может хоть два поста написать без вранья?
Он одни фейки пишет, хоть бы раз факты привёл. А если его ткнуть в его вранье - отмораживается. Скорее всего чел сидит на ставке.
ватаны, когда их ловишь вранье, когда отвертеться уже нельзя, начинают старые песни - а вы на других посмотрите, все врут!
россия применила войска против украины - та нее, то запад заставил убивать украинцев
россия не просто поставляла оружие на донбас, а и личный состав - ну что вы, доказательств нет до сих пор!
россия обстреливала тяжелой артой украину со своей границы - ну, украина сама виновата, один снаряд попал на россию!
россия сбила боинг с детьми - та нее, то трупы, летчик волошин, украинский бук, российский бук, но управляли им шахтеры
януковича отстранила верховная рада (из рыгов кстати) - та нее, то на майдане правосеки переворот устроили
в беларуси рубль упал без майдана - неет, но в падении гривны майдан виноват!
и так далее.
Востаннє редагувалось trololo
в Вів 23 січ, 2018 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 січ, 2018 20:02
Criticus написав:
И ладно бы уже из Украины пусть даже против её воли Запад лепил вторую Южную Корею.
Но лепят то Северную!
ну да, требования запада от порошенка например наличия нормального антикоррупционного суда и НАБУ - это конечно, чтобы северную корею сделать
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trololo
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