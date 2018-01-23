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РФ може обійти Україну
в експорті зерна

РФ може обійти Україну в експорті зерна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:59

критикус может хоть два поста написать без вранья?
trololo
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Ахаха. Новость о зерне, а у порохоботов передали бомбит.
Золотой батон
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:31

  trololo написав: главный ватан сайта называет себя просветителем, бугага. до чего же вы мерзкие твари

Эй-эй-эй, полегче. Я в руководители, или предводители не лезу.

Вот кто возглавляет творческий коллектив trololo, sommer, lapay и galex, отвечающих всегда мне хором, вот это действительно интересный вопрос!

Где есть один, обязательно будет второй-четвертый через пост!

Кукрыниксы литературного жанра 'ниочем', блин...
Criticus
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:45

  trololo написав:критикус может хоть два поста написать без вранья?

Он одни фейки пишет, хоть бы раз факты привёл. А если его ткнуть в его вранье - отмораживается. Скорее всего чел сидит на ставке.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:46

Re: РФ може обійти Україну в експорті зерна

  Criticus написав:Вот кто возглавляет творческий коллектив trololo, sommer, lapay и galex, отвечающих всегда мне хором, вот это действительно интересный вопрос

Може, простіше було б "колективу" просто заблокувати Criticus? Чи така думка не може пробитися через самозакоханість і пиху?
Кукрыниксы литературного жанра 'ниочем', блин...

Товаріщь, ніочьом - це коли людина, тобто Ви, не може довести цифрами свої слова, як і переважна більшість форумнів ватанів. В цій темі вже були порожні слова про колонію, інформаційну блокаду, переважну більшість ватанів серед населення і таке інше бла-бла-бла.
Порожня пропаганда, в дусі совка. :evil:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:49

  Criticus написав:Вот кто возглавляет творческий коллектив trololo, sommer, lapay и galex, отвечающих всегда мне хором, вот это действительно интересный вопрос!


лгал бы ты меньше, я бы тебя вообще не замечал, кремлеботина поганая
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:56

Re: РФ може обійти Україну в експорті зерна

  Criticus написав:Мои аргументы там как раз под тотальную информационную блокаду!

Соц.сети запрещают не так много стран мира... Украина, Северная Корея, Китай...

Какой же бред, Вы хоть в Украине живёте? Или Вы из Новосибирска?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:57

  BIGor написав:
  trololo написав:критикус может хоть два поста написать без вранья?

Он одни фейки пишет, хоть бы раз факты привёл. А если его ткнуть в его вранье - отмораживается. Скорее всего чел сидит на ставке.


ватаны, когда их ловишь вранье, когда отвертеться уже нельзя, начинают старые песни - а вы на других посмотрите, все врут!

россия применила войска против украины - та нее, то запад заставил убивать украинцев
россия не просто поставляла оружие на донбас, а и личный состав - ну что вы, доказательств нет до сих пор!
россия обстреливала тяжелой артой украину со своей границы - ну, украина сама виновата, один снаряд попал на россию!
россия сбила боинг с детьми - та нее, то трупы, летчик волошин, украинский бук, российский бук, но управляли им шахтеры
януковича отстранила верховная рада (из рыгов кстати) - та нее, то на майдане правосеки переворот устроили
в беларуси рубль упал без майдана - неет, но в падении гривны майдан виноват!

и так далее.
Востаннє редагувалось trololo в Вів 23 січ, 2018 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 20:02

  Criticus написав:И ладно бы уже из Украины пусть даже против её воли Запад лепил вторую Южную Корею.
Но лепят то Северную!


ну да, требования запада от порошенка например наличия нормального антикоррупционного суда и НАБУ - это конечно, чтобы северную корею сделать :mrgreen:
trololo
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