РФ може обійти Україну в експорті зерна

Додано: Вів 23 січ, 2018 19:57

BIGor написав: trololo написав: критикус может хоть два поста написать без вранья? критикус может хоть два поста написать без вранья?

Он одни фейки пишет, хоть бы раз факты привёл. А если его ткнуть в его вранье - отмораживается. Скорее всего чел сидит на ставке. Он одни фейки пишет, хоть бы раз факты привёл. А если его ткнуть в его вранье - отмораживается. Скорее всего чел сидит на ставке.

ватаны, когда их ловишь вранье, когда отвертеться уже нельзя, начинают старые песни - а вы на других посмотрите, все врут!россия применила войска против украины - та нее, то запад заставил убивать украинцевроссия не просто поставляла оружие на донбас, а и личный состав - ну что вы, доказательств нет до сих пор!россия обстреливала тяжелой артой украину со своей границы - ну, украина сама виновата, один снаряд попал на россию!россия сбила боинг с детьми - та нее, то трупы, летчик волошин, украинский бук, российский бук, но управляли им шахтерыянуковича отстранила верховная рада (из рыгов кстати) - та нее, то на майдане правосеки переворот устроилив беларуси рубль упал без майдана - неет, но в падении гривны майдан виноват!и так далее.