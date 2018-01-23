РФ може обійти Україну в експорті зерна

если фанат путина попытается сказать правду, есть риск открытия случайного портала в другие миры
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Додано: Вів 23 січ, 2018 20:34
если фанат путина попытается сказать правду, есть риск открытия случайного портала в другие миры
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 23 січ, 2018 21:18
Вопрос-просьба со стороны.
Не могли бы привести цитаты, указывающие, что Criticus *фанат путина*.
Глянул предыдущую страницу: странный фанат -- аннексия, сепаратисты, нейтралитет (а не единство и мышебратство).
Вроде фанат - это даже не просто поддерживающий во всём, а несколько большее))
Додано: Вів 23 січ, 2018 21:38
Вот твой друг пишет:
Ага, и боинг не россияне сбили и БУК не российский))))
Я открыл историю его сообщений - постоянно фейки, мышебратья, россия невиновна итд. Человек профессионально занимается копирайтерством.
Додано: Вів 23 січ, 2018 21:48
Да, конечно же, ни разу не фанат.
Торговая война РФ - "а шо такое, ЕС делает то же самое".
Донбасс - "просто поддержка сепаратистов, никаких доказательств военного присутствия".
МН-17 - "непонятно чей Бук"
А агрессия - так только потому что "был майдан".
Кругом вован неуиноуат.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Вів 23 січ, 2018 22:17
BiGor
Вы адекватны (или ватны)?
Какой мой друг.
И попробуйте перечитать, о чем я просил.
Додано: Вів 23 січ, 2018 22:28
Sommer
Зачем искажать-то?
Где же кругом, если на предыдущей странице *аннексия - это преступление*.
Разумеется, что совершивший -- преступник.
Фаната Сталина, заявляющего о его преступлении в глобальном моменте, представляете?))
Совмещение пуйловской идеи-фикс о совке (тайожном союзе) и прозвучавшем нейтралитете.
Не собираюсь защищать данного форумчанина.
Мне интересны аргументы утверждения *фанат путина*.
Додано: Вів 23 січ, 2018 23:11
А теперь смотрим внимательно:
Т.е. по его логике обвиняют РФ, но на самом деле виноват Запад. И в аннексии Крыма и в войне на Донбассе.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Вів 23 січ, 2018 23:24
То есть по логике вообще-то у него получается, что виноват и Запад, и рфия.
Аннексия -- преступление у него остаётся по любому.
Фанат, осуждающий своего кумира, по ключевому вопросу...
Не поддерживающий по другому ключевому вопросу (тайожному союзу).
Поэтому я попросил обоснований.
Кстати, как он относится к скрепам?
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