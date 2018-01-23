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РФ може обійти Україну
в експорті зерна

РФ може обійти Україну в експорті зерна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 20:34

  Sommer написав:А ты попробуй правду писать.


если фанат путина попытается сказать правду, есть риск открытия случайного портала в другие миры
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 21:18

Вопрос-просьба со стороны.
Не могли бы привести цитаты, указывающие, что Criticus *фанат путина*.

Глянул предыдущую страницу: странный фанат -- аннексия, сепаратисты, нейтралитет (а не единство и мышебратство).

Вроде фанат - это даже не просто поддерживающий во всём, а несколько большее))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 21:38

  detroytred написав:Вопрос-просьба со стороны.
Не могли бы привести цитаты, указывающие, что Criticus *фанат путина*.

Глянул предыдущую страницу: странный фанат -- аннексия, сепаратисты, нейтралитет (а не единство и мышебратство).

Вроде фанат - это даже не просто поддерживающий во всём, а несколько большее))

Вот твой друг пишет:
  Criticus написав:По поводу доказательств - причем здесь MH17? Не помню, высказывался на этот счет, или нет - если интересно мое мнение, то я склонен полагать, что сбили сепаратисты. Чей был Бук - ждем результатов международной комиссии.


Ага, и боинг не россияне сбили и БУК не российский))))
Я открыл историю его сообщений - постоянно фейки, мышебратья, россия невиновна итд. Человек профессионально занимается копирайтерством.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 21:48

  detroytred написав:Вопрос-просьба со стороны.
Не могли бы привести цитаты, указывающие, что Criticus *фанат путина*.

Глянул предыдущую страницу: странный фанат -- аннексия, сепаратисты, нейтралитет (а не единство и мышебратство).

Вроде фанат - это даже не просто поддерживающий во всём, а несколько большее))


Да, конечно же, ни разу не фанат.
Торговая война РФ - "а шо такое, ЕС делает то же самое".
Донбасс - "просто поддержка сепаратистов, никаких доказательств военного присутствия".
МН-17 - "непонятно чей Бук"
А агрессия - так только потому что "был майдан".

Кругом вован неуиноуат.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:17

BiGor
Вы адекватны (или ватны)?

Какой мой друг.
И попробуйте перечитать, о чем я просил.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:28

Sommer
Зачем искажать-то?

Где же кругом, если на предыдущей странице *аннексия - это преступление*.
Разумеется, что совершивший -- преступник.
Фаната Сталина, заявляющего о его преступлении в глобальном моменте, представляете?))

Совмещение пуйловской идеи-фикс о совке (тайожном союзе) и прозвучавшем нейтралитете.

Не собираюсь защищать данного форумчанина.
Мне интересны аргументы утверждения *фанат путина*.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 23:11

  detroytred написав:Sommer
Зачем искажать-то?

Где же кругом, если на предыдущей странице *аннексия - это преступление*.
Разумеется, что совершивший -- преступник.

А теперь смотрим внимательно:
  Criticus написав:- и спусковой крючок 2 предыдущим пунктам был дан Западом. Недалекие этого не видят и не понимают. Это как раз и есть та гибридная война, в которой обвиняются Россию.


Т.е. по его логике обвиняют РФ, но на самом деле виноват Запад. И в аннексии Крыма и в войне на Донбассе.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 23:24

То есть по логике вообще-то у него получается, что виноват и Запад, и рфия.

Аннексия -- преступление у него остаётся по любому.
Фанат, осуждающий своего кумира, по ключевому вопросу...
Не поддерживающий по другому ключевому вопросу (тайожному союзу).

Поэтому я попросил обоснований.
Кстати, как он относится к скрепам?
detroytred
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  #<1 ... 4567
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