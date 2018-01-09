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РФ може обійти Україну в експорті зерна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 січ, 2018 16:19
detroytred написав:
Нюанс в том, что народ априори не может выдвинуть своих кандидатов во власть.
То есть тех, кто ему выгоден.
Не может.
Весь список ему представляют сами можновладци, раскручивая этих кандидатов (в том числе и себя) через СМИ.
народ выдвигал новых лиц. в основном они оказываются либо неспособными, либо замазываются в грязных делах. некоторые делают добросовестно свою работу, но их умышленно топят продажные журналисты.
в том, что народ ведется на примитивную раскрутку, виноват именно народ.
некоторые себя раскручивают через ФБ
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Додано: Сер 24 січ, 2018 16:21
Ну а на что ещё он годится??????
ни на что. его (и Савченко и еще некоторых лиц) присутствие в Раде - диагноз избирателю.
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galex
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Додано: Сер 24 січ, 2018 16:55
yanyura написав:
Украина будет все глубже погружаться в яму. И ни один умный инвестор не пойдет в страну, где народ оправдывает нарушения законов, особенно верхами.
дело в том, что процесс двусторонний.
я тут недавно натыкался на статью Трегубова или Казарина, который расписывал явление, наблюдаемое в Румынии, когда встречные водители моргали ему, предупреждая о полицейском посту. вспомнилось что у нас при разгуле ГАИшников было то же самое.
проблема в том, что у определенной части населения способность безнаказанно нарушать закон вызывает одобрение, а служебный статус, позволяющий это делать регулярно - показатель статусности и крутости.
а у верхов еще печальнее - незаконное присвоение средств дает преимущества перед конкурентами и ресурсы. те, кто играет честно, в итоге тонут, а выплывают те силы, у кого есть пара сотен тысяч купить нужные голосования. также и на мажоритарке - если есть наворованное - раздал гречку и выиграл. если только честно заработанное - проиграл.
поэтому вся эта система - эволюционно сложившаяся и обладающая мощными способностями к регенерации.
это к вопросу "кто виноват". на на вопрос "что делать" у меня ответа нет.
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galex
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Додано: Сер 24 січ, 2018 17:45
lapay
Не может спаять, берет мобилку, что предлагают))
Поэтому в том, что было с обществом, виновны предлагашие-навязывавшие г-но комми. Власти. Комми.
Или расскажите, что народ их так уж поддержал (а не они выкосили конкурентов за власть, выиграли конкуренцию между самими власть имущими).
Плюс банальный обман-манипуляция пересичными со стороны властей.
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detroytred
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Додано: Сер 24 січ, 2018 17:53
galex
Как и кого выдвигал народ?
Подробнее сей процесс.
Второй момент. Главное-то не то, что часть населения потом недовольна, а то, что сделали.
И третье, поверьте, что среди 45 млн. достаточное количество разных полусвятых. Которые и умные, и грамотные, и т.д, и за *бесплатно* будут работать.
Выборы ведь в том и должны состоять, чтобы выбрать лучших и способных.
Самых лучших и способных.
Но список (предложение) формируется кем?))
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detroytred
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Додано: Сер 24 січ, 2018 18:34
detroytred написав:
То есть по логике вообще-то у него получается, что виноват и Запад, и рфия.
Нет. У него та же волгарская песня "мы не виноваты, нас вынудили, это все США нас заставило".
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Додано: Сер 24 січ, 2018 18:41
Нет.
Если вынудили -- то это не называется преступлением. Это называлось бы иначе: защитой и т.п.
Гб-к же прямо указывает о вынудили, но даже близко не называет-считает это действие (аннексию) преступлением.
Волгарь высказывается ещё категоричнее - больше, чем преступление.
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detroytred
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Додано: Сер 24 січ, 2018 19:24
detroytred написав:
Нет.
Если вынудили -- то это не называется преступлением. Это называлось бы иначе: защитой и т.п.
Гб-к же прямо указывает о вынудили, но даже близко не называет-считает это действие (аннексию) преступлением.
Ну если так придумывать за него - то можно многое ему приписать, впору нимб пририсовывать.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Додано: Сер 24 січ, 2018 19:47
По теме экспорта - с удивлением узнал факт, который двукратно повысил крутость Украины в моих глазах. Оказывается мы в прошлом году экспортировали картофель в Беларусь ))
(да я помню беларусские креветки, но все же)
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galex
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