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РФ може обійти Україну
в експорті зерна

РФ може обійти Україну в експорті зерна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 16:19

Re: РФ може обійти Україну в експорті зерна

  detroytred написав:Нюанс в том, что народ априори не может выдвинуть своих кандидатов во власть.
То есть тех, кто ему выгоден.
Не может.

Весь список ему представляют сами можновладци, раскручивая этих кандидатов (в том числе и себя) через СМИ.


народ выдвигал новых лиц. в основном они оказываются либо неспособными, либо замазываются в грязных делах. некоторые делают добросовестно свою работу, но их умышленно топят продажные журналисты.

в том, что народ ведется на примитивную раскрутку, виноват именно народ.
некоторые себя раскручивают через ФБ
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 16:21

Ну а на что ещё он годится??????



ни на что. его (и Савченко и еще некоторых лиц) присутствие в Раде - диагноз избирателю.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 16:55

Re: РФ може обійти Україну в експорті зерна

  yanyura написав:Украина будет все глубже погружаться в яму. И ни один умный инвестор не пойдет в страну, где народ оправдывает нарушения законов, особенно верхами.


дело в том, что процесс двусторонний.
я тут недавно натыкался на статью Трегубова или Казарина, который расписывал явление, наблюдаемое в Румынии, когда встречные водители моргали ему, предупреждая о полицейском посту. вспомнилось что у нас при разгуле ГАИшников было то же самое.
проблема в том, что у определенной части населения способность безнаказанно нарушать закон вызывает одобрение, а служебный статус, позволяющий это делать регулярно - показатель статусности и крутости.
а у верхов еще печальнее - незаконное присвоение средств дает преимущества перед конкурентами и ресурсы. те, кто играет честно, в итоге тонут, а выплывают те силы, у кого есть пара сотен тысяч купить нужные голосования. также и на мажоритарке - если есть наворованное - раздал гречку и выиграл. если только честно заработанное - проиграл.
поэтому вся эта система - эволюционно сложившаяся и обладающая мощными способностями к регенерации.

это к вопросу "кто виноват". на на вопрос "что делать" у меня ответа нет.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:45

lapay
Не может спаять, берет мобилку, что предлагают))

Поэтому в том, что было с обществом, виновны предлагашие-навязывавшие г-но комми. Власти. Комми.

Или расскажите, что народ их так уж поддержал (а не они выкосили конкурентов за власть, выиграли конкуренцию между самими власть имущими).

Плюс банальный обман-манипуляция пересичными со стороны властей.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:53

galex
Как и кого выдвигал народ?
Подробнее сей процесс.

Второй момент. Главное-то не то, что часть населения потом недовольна, а то, что сделали.

И третье, поверьте, что среди 45 млн. достаточное количество разных полусвятых. Которые и умные, и грамотные, и т.д, и за *бесплатно* будут работать.
Выборы ведь в том и должны состоять, чтобы выбрать лучших и способных.
Самых лучших и способных.

Но список (предложение) формируется кем?))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 18:34

  detroytred написав:То есть по логике вообще-то у него получается, что виноват и Запад, и рфия.


Нет. У него та же волгарская песня "мы не виноваты, нас вынудили, это все США нас заставило".
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 18:41

Нет.
Если вынудили -- то это не называется преступлением. Это называлось бы иначе: защитой и т.п.
Гб-к же прямо указывает о вынудили, но даже близко не называет-считает это действие (аннексию) преступлением.

Волгарь высказывается ещё категоричнее - больше, чем преступление.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 19:24

  detroytred написав:Нет.
Если вынудили -- то это не называется преступлением. Это называлось бы иначе: защитой и т.п.
Гб-к же прямо указывает о вынудили, но даже близко не называет-считает это действие (аннексию) преступлением.


Ну если так придумывать за него - то можно многое ему приписать, впору нимб пририсовывать.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 19:47

Re: РФ може обійти Україну в експорті зерна

По теме экспорта - с удивлением узнал факт, который двукратно повысил крутость Украины в моих глазах. Оказывается мы в прошлом году экспортировали картофель в Беларусь ))

(да я помню беларусские креветки, но все же)
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