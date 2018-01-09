РФ може обійти Україну в експорті зерна

Додано: Сер 24 січ, 2018 16:55

yanyura написав: Украина будет все глубже погружаться в яму. И ни один умный инвестор не пойдет в страну, где народ оправдывает нарушения законов, особенно верхами. Украина будет все глубже погружаться в яму. И ни один умный инвестор не пойдет в страну, где народ оправдывает нарушения законов, особенно верхами.

дело в том, что процесс двусторонний.я тут недавно натыкался на статью Трегубова или Казарина, который расписывал явление, наблюдаемое в Румынии, когда встречные водители моргали ему, предупреждая о полицейском посту. вспомнилось что у нас при разгуле ГАИшников было то же самое.проблема в том, что у определенной части населения способность безнаказанно нарушать закон вызывает одобрение, а служебный статус, позволяющий это делать регулярно - показатель статусности и крутости.а у верхов еще печальнее - незаконное присвоение средств дает преимущества перед конкурентами и ресурсы. те, кто играет честно, в итоге тонут, а выплывают те силы, у кого есть пара сотен тысяч купить нужные голосования. также и на мажоритарке - если есть наворованное - раздал гречку и выиграл. если только честно заработанное - проиграл.поэтому вся эта система - эволюционно сложившаяся и обладающая мощными способностями к регенерации.это к вопросу "кто виноват". на на вопрос "что делать" у меня ответа нет.