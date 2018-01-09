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РФ може обійти Україну в експорті зерна
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Додано: Сер 24 січ, 2018 22:05
Причём тут нимб?
Пока видно (на основании топика), что форумчанин на позиции независимости ни от тех, ни от других.
Ему поставили ярлык не просто сторонника востока, а *фаната путина*.
Мне стало интересно почему?
Странный какой-то фанат получился.
Попросил обоснований, аргументировав странность -- осуждение двух ключевых положений кумира. Самых ключевых.
В ответ получил от странного интерпретирования, *твой друг* и до нимба.
Вот и вся суть))
Неинтересно...
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detroytred
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Додано: Сер 24 січ, 2018 23:02
detroytred написав:
Причём тут нимб?
Пока видно (на основании топика), что форумчанин на позиции независимости ни от тех, ни от других.
Ему поставили ярлык не просто сторонника востока, а *фаната путина*.
Мне стало интересно почему?
Странный какой-то фанат получился.
Попросил обоснований, аргументировав странность -- осуждение двух ключевых положений кумира. Самых ключевых.
Я показал, что он не осуждает своего кумира. Два раза показал.
Мне его в третий раз процитировать, уже с полным лексическим разбором?
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Sommer
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Додано: Сер 24 січ, 2018 23:24
Для показа того, что кумир кумир, нужно показать восхищение кумиром.
Как фанат фанатеет.
От Вас какая-то интерпретация, что осуждение не совсем осуждение. Потому что причину преступления указал.
Преступления.
Которое от причины не остаётся быть таковым.
Преступлением.
Совершивший - преступником.
Фанатеет, определяя действия кумира преступлением?))
Покажите фанатов, например, Гаранта, определяющих ключевое действие его, преступлением))))
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detroytred
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