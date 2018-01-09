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РФ може обійти Україну
в експорті зерна

РФ може обійти Україну в експорті зерна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 22:05

Причём тут нимб?
Пока видно (на основании топика), что форумчанин на позиции независимости ни от тех, ни от других.
Ему поставили ярлык не просто сторонника востока, а *фаната путина*.

Мне стало интересно почему?
Странный какой-то фанат получился.
Попросил обоснований, аргументировав странность -- осуждение двух ключевых положений кумира. Самых ключевых.

В ответ получил от странного интерпретирования, *твой друг* и до нимба.

Вот и вся суть))
Неинтересно...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 23:02

  detroytred написав:Причём тут нимб?
Пока видно (на основании топика), что форумчанин на позиции независимости ни от тех, ни от других.
Ему поставили ярлык не просто сторонника востока, а *фаната путина*.

Мне стало интересно почему?
Странный какой-то фанат получился.
Попросил обоснований, аргументировав странность -- осуждение двух ключевых положений кумира. Самых ключевых.


Я показал, что он не осуждает своего кумира. Два раза показал.

Мне его в третий раз процитировать, уже с полным лексическим разбором?
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 23:24

Для показа того, что кумир кумир, нужно показать восхищение кумиром.
Как фанат фанатеет.

От Вас какая-то интерпретация, что осуждение не совсем осуждение. Потому что причину преступления указал.
Преступления.
Которое от причины не остаётся быть таковым.
Преступлением.
Совершивший - преступником.

Фанатеет, определяя действия кумира преступлением?))

Покажите фанатов, например, Гаранта, определяющих ключевое действие его, преступлением))))
detroytred
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