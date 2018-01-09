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РФ може обійти Україну в експорті зерна
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Додано: Сер 24 січ, 2018 22:05
Причём тут нимб?
Пока видно (на основании топика), что форумчанин на позиции независимости ни от тех, ни от других.
Ему поставили ярлык не просто сторонника востока, а *фаната путина*.
Мне стало интересно почему?
Странный какой-то фанат получился.
Попросил обоснований, аргументировав странность -- осуждение двух ключевых положений кумира. Самых ключевых.
В ответ получил от странного интерпретирования, *твой друг* и до нимба.
Вот и вся суть))
Неинтересно...
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detroytred
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Додано: Сер 24 січ, 2018 23:02
detroytred написав:
Причём тут нимб?
Пока видно (на основании топика), что форумчанин на позиции независимости ни от тех, ни от других.
Ему поставили ярлык не просто сторонника востока, а *фаната путина*.
Мне стало интересно почему?
Странный какой-то фанат получился.
Попросил обоснований, аргументировав странность -- осуждение двух ключевых положений кумира. Самых ключевых.
Я показал, что он не осуждает своего кумира. Два раза показал.
Мне его в третий раз процитировать, уже с полным лексическим разбором?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Sommer
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Додано: Сер 24 січ, 2018 23:24
Для показа того, что кумир кумир, нужно показать восхищение кумиром.
Как фанат фанатеет.
От Вас какая-то интерпретация, что осуждение не совсем осуждение. Потому что причину преступления указал.
Преступления.
Которое от причины не остаётся быть таковым.
Преступлением.
Совершивший - преступником.
Фанатеет, определяя действия кумира преступлением?))
Покажите фанатов, например, Гаранта, определяющих ключевое действие его, преступлением))))
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detroytred
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Додано: Чет 25 січ, 2018 23:02
detroytred написав:
Для показа того, что кумир кумир, нужно показать восхищение кумиром.
Как фанат фанатеет.
От Вас какая-то интерпретация, что осуждение не совсем осуждение. Потому что причину преступления указал.
Преступления.
Которое от причины не остаётся быть таковым.
Преступлением.
Совершивший - преступником.
Фанатеет, определяя действия кумира преступлением?))
Покажите фанатов, например, Гаранта, определяющих ключевое действие его, преступлением))))
кумир это образно
человек увиливает от того, чтобы называть факты, типа того, как бук завезенный из РФ, сбил боинг и укатил в Россию.
а то что он признает совсем уже очевидное, так это чтобы не выглядеть уж совсем упоротым и таки иметь возможность дальнейшей пропаганды.
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galex
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Додано: Чет 25 січ, 2018 23:45
Фанат - это и есть совсем упоротый своим кумиром. Кумиром.
И если назвали фанатом, то нужно факты проявления этого фанатства привести.
А предположения курит-значит пьет- значит в карты играет - значит ...
Каждая ступенька - это новое качество, категория.
Фанат - это последняя высшая ступенька.
Поэтому я и поинтересовался, захотелось увидеть этого фаната.
Почему заинтересовался, потому что увидел не совмещающиеся с фанатством странности.
Версию о замаскированном фанате услышал.
Оказывается, что критериями можно вертеть.
Не обвинил в каких-то моментах (увильнул)), значит фанат))
Обвинил в другом (ключевом! - аннексии), не согласен с другим (важным - о тайожном союзе) замаскировался.
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detroytred
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Додано: Чет 25 січ, 2018 23:51
Кстати, попутно спрошу, что сей фанат пропагандирует?
Русский мир, вяличие, скрепы ... что?
Спрашиваю, потому что не отслеживал, интересно.
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detroytred
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 04:44
простите, такой уровень дискуссии я не вывезу, тут без меня ))
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galex
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