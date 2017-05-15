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Заарештовані в Саудівській
Аравії принци збідніють на...

Заарештовані в Саудівській Аравії принци збідніють на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 21:13

Заарештовані в Саудівській Аравії принци збідніють на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Bloomberg.

Дивися повний текст Заарештовані в Саудівській Аравії принци збідніють на $100 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 21:13

Красавы. У Путин говорит коррупцию нельзя победить. Пока он у власти так оно и есть.
dmitry_pasmore
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