Про це повідомляє Bloomberg.
Дивися повний текст Заарештовані в Саудівській Аравії принци збідніють на $100 млрд.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 21:13
Заарештовані в Саудівській Аравії принци збідніють на...
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Дивися повний текст Заарештовані в Саудівській Аравії принци збідніють на $100 млрд.
Додано: Пон 22 січ, 2018 21:13
Красавы. У Путин говорит коррупцию нельзя победить. Пока он у власти так оно и есть.
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