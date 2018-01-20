|
|
Южаніна пояснила, чому Україні потрібен податок на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 січ, 2018 21:48
Пропонуємо до обговорення:
За її словами, актуальність запровадження податку на виведений капітал в Україні відстає на два роки.
Дивися повний текст Южаніна пояснила, чому Україні потрібен податок на виведений капітал (відео)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79487
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
реклама