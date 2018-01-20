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Южаніна пояснила, чому Україні
потрібен податок на...

Южаніна пояснила, чому Україні потрібен податок на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 21:48

Южаніна пояснила, чому Україні потрібен податок на...

Пропонуємо до обговорення:
За її словами, актуальність запровадження податку на виведений капітал в Україні відстає на два роки.

Дивися повний текст Южаніна пояснила, чому Україні потрібен податок на виведений капітал (відео).
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