Минулий рік був роком серйозних корупційних скандалів в регіонах, ззнаачають експерти.
Дивися повний текст Минулий рік в областях України став роком гучних корупційних скандалів - КВУ.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 21:58
Минулий рік в областях України став роком гучних...
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Дивися повний текст Минулий рік в областях України став роком гучних корупційних скандалів - КВУ.
Додано: Пон 22 січ, 2018 21:58
(мы говорим об уголовном производстве, а не о судебных решениях) - и вот тут он прав, производства они открывают и закрывают, создавая видимость борьбы с коррупцией, а вот реальных посадок как не было так и нет. вот на вертолетах коррупционеров покатали в Киев - громко, с пафосом, со скандалами. и все, тишина, всех по домам отпустили.
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