RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укрзалізниця збирається
побудувати під Києвом міст

Укрзалізниця збирається побудувати під Києвом міст
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 08:28

Укрзалізниця збирається побудувати під Києвом міст

Пропонуємо до обговорення:
В "Укрзалізниці" домовилися з міською владою Вишневого, що під Києвом, про будівництво в населеному пункті нового пішохідного шляхопроводу над залізничним полотном.

Дивися повний текст Укрзалізниця збирається побудувати під Києвом міст.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79501
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 08:28

Н-да. После заголовка ожидалось что-то чуть более масштабное, чем пешеходный мост над путями.
dm_rodionov
 
Повідомлень: 53
З нами з: 09.02.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 09:32

Как сказала бы говорящая лошадь: "де***, бл...". Никто не задался вопросом, почему люди бегают по путям? Да потому что залезть на мост для человека в возрасте это проблема. Ок, сделайте подземный переход под путями это по уровню в два раза меньше, чем строить мост над контактной сетёй, а может и меньше подростков током будут "вжарены", у которых играет адреналин
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1370
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 09:40

Re: Укрзалізниця збирається побудувати під Києвом міст

idealstorm написав:Как сказала бы говорящая лошадь: "де***, бл...". Никто не задался вопросом, почему люди бегают по путям? Да потому что залезть на мост для человека в возрасте это проблема. Ок, сделайте подземный переход под путями это по уровню в два раза меньше, чем строить мост над контактной сетёй, а может и меньше подростков током будут "вжарены", у которых играет адреналин
Вряд ли большинство лазящих по путям это пожилые люди, в основном просто идиоты
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19288
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 4309 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 10:11

Пешеходных переходов много не бывает, но это уже третий на 1 км путей.
guest12
 
Повідомлень: 3
З нами з: 21.05.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:20

это по всей видимости ответ на Крымский мост. А если рядом с этим пешеходным мостом еще и туалет построить, то будет и ответ на новый Симферопольский аэропорт.
Jack Reacher
 
Повідомлень: 742
З нами з: 24.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Criticus і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Huawei перетворить одне з міст Німеччини на «розумний»...
R2 » Пон 22 січ, 2018 06:41
2 100
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2018 12:10
skifzp
В Україні вирішили побудувати першу дорогу з вугільних...
R2 » П'ят 19 січ, 2018 22:46
3 243
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 січ, 2018 19:06
Дядя Дима
У Китаї побудували найдовший морський міст у світі (фото) 1, 2
R2 » Чет 11 січ, 2018 17:38
10 833
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 січ, 2018 23:34
Sommer
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8694)
23.01.2018 12:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.