В "Укрзалізниці" домовилися з міською владою Вишневого, що під Києвом, про будівництво в населеному пункті нового пішохідного шляхопроводу над залізничним полотном.
Дивися повний текст Укрзалізниця збирається побудувати під Києвом міст.
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Додано: Вів 23 січ, 2018 08:28
Укрзалізниця збирається побудувати під Києвом міст
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізниця збирається побудувати під Києвом міст.
Додано: Вів 23 січ, 2018 08:28
Н-да. После заголовка ожидалось что-то чуть более масштабное, чем пешеходный мост над путями.
Додано: Вів 23 січ, 2018 09:32
Как сказала бы говорящая лошадь: "де***, бл...". Никто не задался вопросом, почему люди бегают по путям? Да потому что залезть на мост для человека в возрасте это проблема. Ок, сделайте подземный переход под путями это по уровню в два раза меньше, чем строить мост над контактной сетёй, а может и меньше подростков током будут "вжарены", у которых играет адреналин
Додано: Вів 23 січ, 2018 09:40
Re: Укрзалізниця збирається побудувати під Києвом міст
Вряд ли большинство лазящих по путям это пожилые люди, в основном просто идиоты
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Додано: Вів 23 січ, 2018 10:11
Пешеходных переходов много не бывает, но это уже третий на 1 км путей.
Додано: Вів 23 січ, 2018 11:20
это по всей видимости ответ на Крымский мост. А если рядом с этим пешеходным мостом еще и туалет построить, то будет и ответ на новый Симферопольский аэропорт.
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