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Україна перейде на трирічне
планування економіки – Мінфін

Україна перейде на трирічне планування економіки – Мінфін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 08:42

Україна перейде на трирічне планування економіки – Мінфін

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст Україна перейде на трирічне планування економіки – Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 08:42

Революционеры-миллиардеры решили все-таки вернуться хоть к какому-то планированию, потому как стратегия пришел-увидел-украл уже угрожает самому существованию Украины как государству.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:16

набор слов, в любом учебнике по экономике такое пишут "тоннами", чтобы увеличить толщину книги. Горизонт планирования в стране не более полугода, дальше никто не знает, что ее ждет. А пальцем в небо или в лужу планировать можно и на 100 лет. Мечтать никто не запрещает. Мечты, мечты...
Jack Reacher
 
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