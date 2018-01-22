Про це повідомляє прес-служба Мінфіну на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст Україна перейде на трирічне планування економіки – Мінфін.
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Додано: Вів 23 січ, 2018 08:42
Україна перейде на трирічне планування економіки – Мінфін
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна перейде на трирічне планування економіки – Мінфін.
Додано: Вів 23 січ, 2018 08:42
Революционеры-миллиардеры решили все-таки вернуться хоть к какому-то планированию, потому как стратегия пришел-увидел-украл уже угрожает самому существованию Украины как государству.
Додано: Вів 23 січ, 2018 11:16
набор слов, в любом учебнике по экономике такое пишут "тоннами", чтобы увеличить толщину книги. Горизонт планирования в стране не более полугода, дальше никто не знает, что ее ждет. А пальцем в небо или в лужу планировать можно и на 100 лет. Мечтать никто не запрещает. Мечты, мечты...
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