Про це повідомляє прес-служба Мінфіну на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст Україна перейде на трирічне планування економіки – Мінфін.
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Додано: Вів 23 січ, 2018 08:42
Україна перейде на трирічне планування економіки – Мінфін
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна перейде на трирічне планування економіки – Мінфін.
Додано: Вів 23 січ, 2018 08:42
Революционеры-миллиардеры решили все-таки вернуться хоть к какому-то планированию, потому как стратегия пришел-увидел-украл уже угрожает самому существованию Украины как государству.
Додано: Вів 23 січ, 2018 11:16
набор слов, в любом учебнике по экономике такое пишут "тоннами", чтобы увеличить толщину книги. Горизонт планирования в стране не более полугода, дальше никто не знает, что ее ждет. А пальцем в небо или в лужу планировать можно и на 100 лет. Мечтать никто не запрещает. Мечты, мечты...
Додано: Вів 23 січ, 2018 20:27
Когда по чёрному воровать перестанут и появятся в Украине "деньги".
А так планировать разве что на кофейной гуще можно.
Гарантировать можно одно, без радикальных мер борьбы с коррупцией это очередное кидалово, с пропиской бюджета под себя хотя бы на 3 года - а дальше на всегда, если за три года конкурент выживет.
Воры не проигрывают - они меняют правила по ходу игры.
Здесь цены меняются по ходу за 1 год пять раз.
И того к тендеру стоимость машины заявлена одна - к окончанию постройки(за год) её стоимость без криминала со стороны изготовителя увеличивается в 2-3 раза.(за счёт изменений ценовой политики в покупных деталях)
Одним словом:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 29 січ, 2018 02:05
даешь пятилетку за три года
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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