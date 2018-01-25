RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна перейде на трирічне
планування економіки – Мінфін

Україна перейде на трирічне планування економіки – Мінфін
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 08:42

Україна перейде на трирічне планування економіки – Мінфін

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст Україна перейде на трирічне планування економіки – Мінфін.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79628
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 08:42

Революционеры-миллиардеры решили все-таки вернуться хоть к какому-то планированию, потому как стратегия пришел-увидел-украл уже угрожает самому существованию Украины как государству.
qazzax
 
Повідомлень: 603
З нами з: 02.04.10
Подякував: 99 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:16

набор слов, в любом учебнике по экономике такое пишут "тоннами", чтобы увеличить толщину книги. Горизонт планирования в стране не более полугода, дальше никто не знает, что ее ждет. А пальцем в небо или в лужу планировать можно и на 100 лет. Мечтать никто не запрещает. Мечты, мечты...
Jack Reacher
 
Повідомлень: 751
З нами з: 24.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 20:27

  M-A-X написав:А когда уже осмелятся вернуть пятилетки?
Как в старые добрые времена.

Когда по чёрному воровать перестанут и появятся в Украине "деньги".
А так планировать разве что на кофейной гуще можно.
Гарантировать можно одно, без радикальных мер борьбы с коррупцией это очередное кидалово, с пропиской бюджета под себя хотя бы на 3 года - а дальше на всегда, если за три года конкурент выживет.
Воры не проигрывают - они меняют правила по ходу игры.
Здесь цены меняются по ходу за 1 год пять раз.
И того к тендеру стоимость машины заявлена одна - к окончанию постройки(за год) её стоимость без криминала со стороны изготовителя увеличивается в 2-3 раза.(за счёт изменений ценовой политики в покупных деталях)
Одним словом: https://youtu.be/JomwSfyGyzw?t=1161 :D
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5340
З нами з: 20.09.12
Подякував: 565 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 02:05

даешь пятилетку за три года
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 915
З нами з: 07.08.17
Подякував: 376 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: heineken і 25 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Давос-2018: Україна увійшла до списку лідерів з...
R2 » Суб 27 січ, 2018 00:48
2 136
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 січ, 2018 01:55
antonivs3
МВФ підвищив прогноз зростання світової економіки
R2 » Нед 28 січ, 2018 14:08
1 50
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 січ, 2018 14:08
Rainbow
Україна почала експорт чорної ікри в США 1, 2
R2 » Чет 25 січ, 2018 17:37
16 1060
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 січ, 2018 17:07
lapay
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3528)
29.01.2018 08:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.