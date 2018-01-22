|
|
В Україні подорожчали банани: експерти назвали причини...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 січ, 2018 09:40
Пропонуємо до обговорення:
Крім серйозного подорожчання овочів "борщового набору", в Україні зафіксовано різкий стрибок цін на банани. Про це свідчать дані моніторингу, проведеного аналітиками "Інфо-Шувар".
Дивися повний текст В Україні подорожчали банани: експерти назвали причини цінового стрибка
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79501
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 23 січ, 2018 09:40
Цікаво,а скільки вони коштують на Мальдивах?Напевно дешевше вдвічі.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1109
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2018 10:31
sena_2008atp написав:
Цікаво,а скільки вони коштують на Мальдивах?Напевно дешевше вдвічі.
А если брать за наличку - то ещё дополнительную скидку делают!
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2018 10:43
І як ми тепер будемо харчуватись? Прийдеться переходити на картоплю!
-
bobo
-
-
- Повідомлень: 161
- З нами з: 13.07.10
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама