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В Україні подорожчали банани:
експерти назвали причини...

В Україні подорожчали банани: експерти назвали причини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 09:40

В Україні подорожчали банани: експерти назвали причини...

Пропонуємо до обговорення:
Крім серйозного подорожчання овочів "борщового набору", в Україні зафіксовано різкий стрибок цін на банани. Про це свідчать дані моніторингу, проведеного аналітиками "Інфо-Шувар".

Дивися повний текст В Україні подорожчали банани: експерти назвали причини цінового стрибка.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 09:40

Цікаво,а скільки вони коштують на Мальдивах?Напевно дешевше вдвічі.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 10:31

  sena_2008atp написав:Цікаво,а скільки вони коштують на Мальдивах?Напевно дешевше вдвічі.

А если брать за наличку - то ещё дополнительную скидку делают! :)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 10:43

І як ми тепер будемо харчуватись? Прийдеться переходити на картоплю!
bobo
 
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