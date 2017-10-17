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Японець розробив плаваючий електромобіль на випадок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 січ, 2018 09:41
Пропонуємо до обговорення:
Ідея захопила його на багато років і зараз близька до втілення, пише Bloomberg.
Дивися повний текст Японець розробив плаваючий електромобіль на випадок цунамі (відео)
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Додано: Вів 23 січ, 2018 09:41
До ближайшей заправки доплыть сможет?
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