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Японець розробив плаваючий
електромобіль на випадок...

Японець розробив плаваючий електромобіль на випадок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 09:41

Японець розробив плаваючий електромобіль на випадок...

Пропонуємо до обговорення:
Ідея захопила його на багато років і зараз близька до втілення, пише Bloomberg.

Дивися повний текст Японець розробив плаваючий електромобіль на випадок цунамі (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 09:41

До ближайшей заправки доплыть сможет?
sal
 
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