Про це повідомив заступник глави центробанку Олег Чурій.
Дивися повний текст НБУ передав до $1 млрд резервів в управління Світовому банку.
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Додано: Вів 23 січ, 2018 10:21
НБУ передав до $1 млрд резервів в управління Світовому банку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ передав до $1 млрд резервів в управління Світовому банку.
Додано: Вів 23 січ, 2018 10:21
Бизнес на уровне торговли собственными почками. Относительно + охр.ть можно - вот тебе 1 лярд чтобы можно было по скайпу общаться. С другой стороны, скорее всего, у Украины уже нет собственных средств, ЗВР на бумаге, и де факто расписаны международными финансовыми институтами между собой. Так что этот миллиард Украине и не принадлежит. Зато проценты по внешним долгам тикают.
Додано: Вів 23 січ, 2018 11:05
Re: НБУ передав до $1 млрд резервів в управління Світовому б
Да, да, мы незалежная страна.
П.С.
А почему мой вчерашний пост на эту же тему удалили?
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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