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НБУ передав до $1 млрд резервів
в управління Світовому банку

НБУ передав до $1 млрд резервів в управління Світовому банку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 10:21

НБУ передав до $1 млрд резервів в управління Світовому банку

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник глави центробанку Олег Чурій.

Дивися повний текст НБУ передав до $1 млрд резервів в управління Світовому банку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 10:21

Бизнес на уровне торговли собственными почками. Относительно + охр.ть можно - вот тебе 1 лярд чтобы можно было по скайпу общаться. С другой стороны, скорее всего, у Украины уже нет собственных средств, ЗВР на бумаге, и де факто расписаны международными финансовыми институтами между собой. Так что этот миллиард Украине и не принадлежит. Зато проценты по внешним долгам тикают.
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 10:23

что бы это могло значит?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 10:40

Позичили під 5%, а зароблять 3%, бізнес по украінськи!
bobo
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:01

еще по 21 не рассчиталися...
yil56
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:05

Re: НБУ передав до $1 млрд резервів в управління Світовому б

Да, да, мы незалежная страна.

П.С.
А почему мой вчерашний пост на эту же тему удалили?
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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