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Видобуток корисних копалин
у космосі призведе до...

Видобуток корисних копалин у космосі призведе до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:10

Видобуток корисних копалин у космосі призведе до...

Пропонуємо до обговорення:
Видобуток корисних копалин у космосі може порушити глобальну економіку, знецінити дорогоцінні метали і викликати політичну кризу.

Дивися повний текст Видобуток корисних копалин у космосі призведе до світової кризи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:10

Они хоть приблизительно понимают стоимость добычи/доставки золота, в количестве достаточном для дестабилизации рынка, в 2035году?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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