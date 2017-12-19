Видобуток корисних копалин у космосі може порушити глобальну економіку, знецінити дорогоцінні метали і викликати політичну кризу.
Дивися повний текст Видобуток корисних копалин у космосі призведе до світової кризи.
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Додано: Вів 23 січ, 2018 11:10
Видобуток корисних копалин у космосі призведе до...
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Дивися повний текст Видобуток корисних копалин у космосі призведе до світової кризи.
Додано: Вів 23 січ, 2018 11:10
Они хоть приблизительно понимают стоимость добычи/доставки золота, в количестве достаточном для дестабилизации рынка, в 2035году?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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