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Основні криптовалюти за обсягом капіталізації дешевшають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 січ, 2018 11:12
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap.
Дивися повний текст Основні криптовалюти за обсягом капіталізації дешевшають у вівторок
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Додано: Вів 23 січ, 2018 11:12
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