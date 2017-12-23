RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Основні криптовалюти за обсягом
капіталізації дешевшають...

Основні криптовалюти за обсягом капіталізації дешевшають...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:12

Основні криптовалюти за обсягом капіталізації дешевшають...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap.

Дивися повний текст Основні криптовалюти за обсягом капіталізації дешевшають у вівторок.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79501
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:12

Кардано вало )))
Dobrofey
 
Повідомлень: 854
З нами з: 24.04.09
Подякував: 98 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Criticus, Грйс-мэн і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Цукерберг задумався про використання криптовалюти у...
R2 » П'ят 05 січ, 2018 13:32
1 285
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 січ, 2018 13:32
horoshiy
Бундесбанк: криптовалюти в єврозоні не буде
R2 » Сер 27 гру, 2017 21:14
1 111
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2017 21:14
myshapiton
Дослідження: криптовалюти не загрожують світовій...
R2 » Суб 23 гру, 2017 22:47
1 112
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2017 22:47
Alex2007
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8694)
23.01.2018 12:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.