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В Україні визначать найефективніші варіанти опалення для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 січ, 2018 11:20
Пропонуємо до обговорення:
У деяких містах є необхідність перейти з централізованого на індивідуальне електричне та газове опалення
Дивися повний текст В Україні визначать найефективніші варіанти опалення для міст - Зубко
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Додано: Вів 23 січ, 2018 11:20
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