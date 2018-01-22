У анексованому Росією Криму виставили на продаж ялтинські квартири
Дивися повний текст Влада окупованого Криму продає ялтинські "квартири Коломойського" - ЗМІ.
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Додано: Вів 23 січ, 2018 11:24
Влада окупованого Криму продає ялтинські "квартири...
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Дивися повний текст Влада окупованого Криму продає ялтинські "квартири Коломойського" - ЗМІ.
Додано: Вів 23 січ, 2018 11:51
Re: Влада окупованого Криму продає ялтинські "квартири...
яркий пример защиты частной собственности.
поиметь могут каждого, кто не поёт в хоре.
Додано: Вів 23 січ, 2018 12:02
Беня как ярый патриот не решился перерегистрировать свою собственность согласно российскому законодательству до 18 марта 2016. По закону предполагалось, что данный процесс необходимо было начать в течении 2 лет после присоединения Крыма к РФ. К нежелающим применена национализация. No comments
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