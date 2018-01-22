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Влада окупованого Криму продає
ялтинські "квартири...

Влада окупованого Криму продає ялтинські "квартири...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:24

Влада окупованого Криму продає ялтинські "квартири...

Пропонуємо до обговорення:
У анексованому Росією Криму виставили на продаж ялтинські квартири

Дивися повний текст Влада окупованого Криму продає ялтинські "квартири Коломойського" - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:25

Таки в Ялте Беню порвут быстрее, чем в Лондоне
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:51

Re: Влада окупованого Криму продає ялтинські "квартири...

яркий пример защиты частной собственности.
поиметь могут каждого, кто не поёт в хоре.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 12:02

Беня как ярый патриот не решился перерегистрировать свою собственность согласно российскому законодательству до 18 марта 2016. По закону предполагалось, что данный процесс необходимо было начать в течении 2 лет после присоединения Крыма к РФ. К нежелающим применена национализация. No comments
foreliy
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