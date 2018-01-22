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Влада окупованого Криму продає
ялтинські "квартири...

Влада окупованого Криму продає ялтинські "квартири...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:24

Влада окупованого Криму продає ялтинські "квартири...

Пропонуємо до обговорення:
У анексованому Росією Криму виставили на продаж ялтинські квартири

Дивися повний текст Влада окупованого Криму продає ялтинські "квартири Коломойського" - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:25

Таки в Ялте Беню порвут быстрее, чем в Лондоне
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:51

Re: Влада окупованого Криму продає ялтинські "квартири...

яркий пример защиты частной собственности.
поиметь могут каждого, кто не поёт в хоре.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 12:02

Беня как ярый патриот не решился перерегистрировать свою собственность согласно российскому законодательству до 18 марта 2016. По закону предполагалось, что данный процесс необходимо было начать в течении 2 лет после присоединения Крыма к РФ. К нежелающим применена национализация. No comments
foreliy
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 12:58

Re: Влада окупованого Криму продає ялтинські "квартири...

  foreliy написав:Беня как ярый патриот не решился перерегистрировать свою собственность согласно российскому законодательству до 18 марта 2016

Він з них зніме, через міжнародні суди, в десять разів більше. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 13:28

  foreliy написав:Беня как ярый патриот не решился перерегистрировать свою собственность согласно российскому законодательству до 18 марта 2016. По закону предполагалось, что данный процесс необходимо было начать в течении 2 лет после присоединения Крыма к РФ. К нежелающим применена национализация. No comments

Не по закону, а по беспределу.
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:00

Re: Влада окупованого Криму продає ялтинські "квартири...

Очень переживаю за благополучие Игоря Валерьевича..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:52

  fokus написав:Очень переживаю за благополучие Игоря Валерьевича..

Что-то давно его никто не видел... И активы "национализируют" его слишком уж подозрительно активно. Подозрительно. Не болен ли он часом?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:55

Прикольно будет позже, когда за эти сраные 30-50млн.долларов для Бени кто то отберёт у Воффки Газпром с пяткой дворцов с домиками для уточек. Беня всех вертел!
барабашов
 
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